Глава пресс-службы Артыкходжаева: "Знаю, что на новом месте будет не легко"

На встрече с представителями СМИ руководитель пресс-службы Ташкентского хокимията Фуркат Махмудходжаев рассказал о том, как собирается выстраивать отношения с журналистами.

ТАШКЕНТ, 2 мар – Sputnik. Новый руководитель пресс-службы столичного хокимията Фуркат Махмудходжаев поделился своим видением того, как он собирается выстраивать эффективную работу со СМИ, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Когда стало известно о моем назначении, знакомые стали поздравлять меня, - рассказал Махмудходжаев. - Желали успехов мне в "самой неблагодарной работе и должности". При этом пресс-секретарь добавил, что согласен с тем, что должность "расстрельная".

По его словам, он хотел бы поработать на благо Ташкента даже несмотря на трудности.

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"Задача минимум для меня – это организация действующей пресс-службы хокимията. Сформированная команда очень многого добилась и я буду помогать им работать еще эффективнее. В то же время необходимо организовать работу районных пресс-служб органов государственной власти, интегрировать их деятельность в информационное пространство Ташкента. Задача максимум - несмотря на отрицательные публикации журналистов и блогеров, мы должны работать с ними сообща, помогать, учитывать мнения, предугадывать тенденции развития", - рассказал Махмудходжаев.

В заключении встречи с журналистами, пресс-секретарь пообещал, что постарается работать оперативно, чтобы обеспечить развитие информационного пространства вокруг администрации города.

Напомним, в пятницу вечером стало известно о том, что руководителем пресс-службы хокимията Ташкента и советником хокима по информационной политике назначен Фуркат Махмудходжаев. Известно, что с 2018 года он занимал должность председателя правления Кенгаша махаллей столицы.