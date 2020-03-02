17:41 02 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.82
  • EUR10329.35
  • USD9526.28
Поиск
Фуркат Махмудходжаев

Глава пресс-службы Артыкходжаева: "Знаю, что на новом месте будет не легко"

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
13810
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200302/13579876/Glava-press-sluzhby-Artykkhodzhaeva-Znayu-chto-na-novom-meste-budet-ne-legko.html

На встрече с представителями СМИ руководитель пресс-службы Ташкентского хокимията Фуркат Махмудходжаев рассказал о том, как собирается выстраивать отношения с журналистами.

ТАШКЕНТ, 2 мар – Sputnik. Новый руководитель пресс-службы столичного хокимията Фуркат Махмудходжаев поделился своим видением того, как он собирается выстраивать эффективную работу со СМИ, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Когда стало известно о моем назначении, знакомые стали поздравлять меня, - рассказал Махмудходжаев. - Желали успехов мне в "самой неблагодарной работе и должности". При этом пресс-секретарь добавил, что согласен с тем, что должность "расстрельная".

По его словам, он хотел бы поработать на благо Ташкента даже несмотря на трудности.

Джахонгир Артыкходжаев утвержден хокимом Ташкента >>

Заместителем хокима Ташкента — начальником Управления по поддержке махалли и семьи стал Дада-Али Зуфаров
Хокимият г. Ташкента
Назначен новый заместитель хокима Ташкента

"Задача минимум для меня – это организация действующей пресс-службы хокимията. Сформированная команда очень многого добилась и я буду помогать им работать еще эффективнее. В то же время необходимо организовать работу районных пресс-служб органов государственной власти, интегрировать их деятельность в информационное пространство Ташкента. Задача максимум - несмотря на отрицательные публикации журналистов и блогеров, мы должны работать с ними сообща, помогать, учитывать мнения, предугадывать тенденции развития", - рассказал Махмудходжаев.

В заключении встречи с журналистами, пресс-секретарь пообещал, что постарается работать оперативно, чтобы обеспечить развитие информационного пространства вокруг администрации города.

Напомним, в пятницу вечером стало известно о том, что руководителем пресс-службы хокимията Ташкента и советником хокима по информационной политике назначен Фуркат Махмудходжаев. Известно, что  с 2018 года он занимал должность председателя правления Кенгаша махаллей столицы.

 

Теги:
журналисты, пресса, Хокимият Ташкента, хокимият



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Женщина во время фотографирования цветущей вишни в Японии
Загадочная и мимолетная: цветение сакуры в Японии - фотолента
На зависть многим молодым: 99-летний ветеран сдал нормы ГТО на золотой значок
Спорт - это жизнь! Как 99-летний ветеран дает фору молодым — видео
Турпоток в Узбекистан в январе 2020 по сравнению с январем 2019
Сколько туристов посетило Узбекистан в январе 2020 года

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться