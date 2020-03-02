Узбекистан запустил автобусное сообщение с Казахстаном

ТАШКЕНТ, 2 мар – Sputnik. Министерство транспорта открыло новый пассажирский рейс по маршруту Фергана — Алма-Аты, сообщили в ведомстве.
Первый рейс будет выполнен 4 марта. Автобус отправится в 11.00 с автостанции Ферганы.
Конечная остановка — центральный автовокзал Сайран (Алма-Аты).
Цены на билеты по этому маршруту составят примерно 130 тысяч сумов. Приобрести их можно в пунктах отправления.
Расстояние между городами в 1292 километра автобус проедет за 22 часа 20 минут.
Рейс выполняется ООО "Узавтотранс Сервис" и казахстанским предприятием "Тулпар-Байконыр".