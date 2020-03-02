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Запущены регулярные автобусные рейсы по маршруту Фергана-Алма-Аты

Узбекистан запустил автобусное сообщение с Казахстаном

Министерство транспорта Узбекистана
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200302/13583330/Uzbekistan-zapustil-avtobusnoe-soobschenie-s-Kazakhstanom.html

Сообщается, что при высоком спросе автобусы могут ходить до трех раз в день. Билеты можно приобрести на автостанции Ферганы и автовокзале Сайран.

ТАШКЕНТ, 2 мар – Sputnik. Министерство транспорта открыло новый пассажирский рейс по маршруту Фергана — Алма-Аты, сообщили в ведомстве.

Первый рейс будет выполнен 4 марта. Автобус отправится в 11.00 с автостанции Ферганы.

Конечная остановка — центральный автовокзал Сайран (Алма-Аты).

Цены на билеты по этому маршруту составят примерно 130 тысяч сумов. Приобрести их можно в пунктах отправления.

Расстояние между городами в 1292 километра автобус проедет за 22 часа 20 минут.

Рейс выполняется ООО "Узавтотранс Сервис" и казахстанским предприятием "Тулпар-Байконыр".

Теги:
автобус, Фергана, Казахстан, Алма-Ата



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