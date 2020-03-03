Жителей Ташобласти выселяют из незаконно построенного дома

Суд постановил передать земельный участок в размере 0,323 гектара истцу — ЧП "Агрофирма "Куйлюк", а семью из четырех человек, которая проживала в доме, построенном на этом участке, — выселить.

ТАШКЕНТ, 3 мар - Sputnik. В Ташкентской области хотят выселить из жилого дома семью из четырех человек.

С таким требованием обратились представители ЧП "Агрофирма "Куйлюк" в Зангиатинский межрайонный суд по гражданским делам Ташобласти.

"ЧП "Агрофирма "Куйлюк" обратилось в Зангиатинский межрайонный суд по гражданским делам Ташкентской области в отношении ответчиков Т. Жилкиной, В. Жилкина, Л. Жилкиной и Э. Жилкиной о возврате незаконно присвоенного земельного участка и выселения из дома", - сообщили в Верховном суде.

Дело рассматривала судья Д. Мурадова.

В итоге суд частично удовлетворил требования предприятия, постановил вернуть незаконно присвоенный земельный участок и выселить семью.

"Решением суда постановлено передать земельный участок в размере 0,323 га истцу — ЧП "Агрофирма "Куйлюк", ответчиков Т. Жилкину и других выселить из жилого дома, расположенного по адресу: Ташкентская область, Зангиатинский район, село Ханабад, ССГ "Соҳибкор", 1-тупик улицы Барака, дом 2", - следует из сообщения.

Однако 7 января прокурор Зангиатинского района Ташобласти внес протест в апелляционном порядке. Протест будет рассмотрен в апелляционной инстанции Ташобластного суда 11 марта.

Напомним, согласно указу президента, орошаемые сельскохозяйственные земли берутся под особую охрану.

Эти земли не могут быть выделены для несельскохозяйственных целей, в частности - под строительство жилых домов и сооружений.