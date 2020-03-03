Студентам облегчили процесс оплаты за учебу в вузе

Со следующего учебного года студенты смогут платить за обучение в равных долях не менее четырех раз в течение учебного года.

ТАШКЕНТ, 3 мар - Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал указ о Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития страны в 2017–2021 годах.

Отдельным пунктом в документе дается поручение Министерству высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан облегчить студентам вузов страны процесс оплаты за обучение.

Со следующего учебного года студенты смогут платить за обучение в равных долях не менее четырех раз в течение учебного года.

Также в вузах планируется в два раза сократить количество предметов, не связанных с основной специализацией, и поэтапно увеличить в два раза параметры государственного заказа по приему на учебу в высшие образовательные учреждения на основе государственного гранта.

Напомним, в сентябре прошлого года Минвуз установил новые цены контрактов на обучение в высших учебных заведениях на контрактной основе Узбекистана.

Экономика здравоохранение, право и информатика стали самыми "дорогими" направлениями.

Стоимость контрактного обучения в вузах, как планировалось, будет устанавливаться ректором учебного заведения (директорами филиалов) по согласованию с Министерством высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан.