В школы Узбекистана снова вернутся эксперименты по химии

Сейчас в школах на практические занятия по математике, химии, физике и биологии выделяется лишь 10% учебного времени, в то время, как в развитых странах - 30-50%.

ТАШКЕНТ, 3 мар - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил министерства народного образования и финансов обеспечить все школы современными лабораториями и компьютерной техникой, сообщает пресс-служба.

"Практические занятия в лаборатории играют важную роль в получении качественного образования. Однако сегодня 683 класса физики, 897 классов химии и 901 класс биологии не имеют учебно-лабораторного оборудования. Устарело оснащение 7807 классов физики, 7776 — химии и 7770 — биологии. 62 тысячи классов не обеспечены современным оборудованием, не хватает 7000 компьютеров", - говорится в сообщении.

Также глава республики отметил, что в школах на практические занятия по математике, химии, физике и биологии выделяется лишь 10% учебного времени, в то время, как в развитых странах - 30-50%.

В соответствии с этим, президент поставил задачу увеличивать доли практических занятий в учебных программах по точным наукам.

Пресс-служба Шавкат Мирзиёев на совещании по системе народного образования

Также Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность обеспечения школ художественной литературой, придания нового содержания урокам музыки, изобразительного искусства и физической культуры в начальных классах.

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Помимо этого, на совещании обсуждались вопросы строительства школ нового типа и поэтапной модернизации действующих, а также повышения квалификации учителей: построить 36 новых школ и капитально отремонтировать 211.