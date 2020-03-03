За два месяца в Узбекистане приватизировано 148 активов госпредприятий

Сообщается что 105 объектов недвижимого имущества было продано по первоначальной цене за 1 сум, инвестиционные обязательства по ним составляют 351,8 млрд сумов.

ТАШКЕНТ, 3 мар - Sputnik. На сегодняшний день 148 госактивов предприятий на сумму 66,38 млрд сумов переданы в руки частного сектора с условием внесения инвестиций на 363,3 млрд сумов и создания более полутора тысячи новых рабочих мест. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по управлению госактивами.

Из общего количества продано 26 государственных пакетов акций и долей предприятий на 39 млрд сумов и 17 объектов недвижимого имущества стоимостью 7,6 млрд сумов.

При этом 105 объектов недвижимого имущества было продано по первоначальной цене за 1 сум, инвестиционные обязательства по ним составляют 351,8 млрд сумов.

Проект постановления главы государства "О мерах по сокращению доли государства в экономике" вынесен на обсуждение на портале СОВАЗ. Программой приватизации на 2020-2025 годы предусматривается полностью приватизировать 1115 компаний. В 555 предприятиях стратегических сфер государство намерено сохранить свою долю в аэропортах, дорожной инфраструктуре и геологии.

Частичную приватизацию, или снижение государственной доли, планируется осуществить в 69 компаниях, в том числе в НГМК, АГМК, "Узметкомбинат", "Узбектелеком", "Узбекнефтегаз", "Узтрансгаз" и других.

Предпроектная подготовка активов, сроки продаж, условия приватизации и механизмы (аукцион, тендерные торги, размещение акций путем IPO (SPO), создание на базе приватизируемых предприятий совместных производств будет детально приведены в разрабатываемой дорожной карте.

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Напомним, в конце прошлого года президент Мирзиёев высказал недовольство тем, что на сегодняшней день в республике действуют 2 819 предприятий с государственной долей, большая часть которых работает неэффективно, на основе устаревших методов.

"Мы сохраняем присутствие государства даже в тех сферах, в которых на это нет никакой надобности. Все еще не произошло заметных сдвигов в повышении эффективности управления и деятельности государственных предприятий, передаче их функций частному сектору", — заявил Мирзиёев.

В связи с этим было организовано несколько рабочих групп, которые за месяц должны провести полную инвентаризацию каждого предприятия, проанализировать рентабельность, текущие мощности и перспективы, а также разработать конкретные планы и предложения на 2020 год.