В Джизаке мальчик попросил защитить его бабушку, которую обманули в хокимияте

Выяснилось, что бывший сотрудник хокимията выманил у старушки крупную сумму денег. Пенсионерка подала в суд, после чего их с внуком жизнь превратилась в кошмар. Бабушку объявили психически нездоровой, а ребенок из-за стресса перестал ходить в школу.

ТАШКЕНТ, 3 мар - Sputnik. Комитет Сената Олий Мажлиса по вопросам молодежи, культуры и спорта отреагировал на видеообращение ребенка, который просит помочь его семье.

Ранее восьмилетний Мухаммадали Султонов опубликовал в YouTube ролик, в котором рассказал, как его бабушка стала жертвой мошенника - бывшего сотрудника хокимията.

Мальчик попросил защитить его бабушку.

На видеозапись обратили внимание в комитете.

Сенатор Санобар Суюнова навестила ребенка и его бабушку Хуснию Салахутдинову в доме №10 общежития № 2 махалли Ёшлик в Джизаке.

Сенат Олий Мажлиса Узбекистана Сенаторы приняли меры по видеообращению 8-летнего Мухаммадали Султонова из Джизака

Как оказалось, школьник и пожилая женщина живут вдвоем. Мать Мухаммадали уехала в Россию, когда ему было семь месяцев. Сейчас ребенок учится на платной основе во втором классе частной школы.

Хусния Салахутдинова рассказала, что в 2016 году сотрудник отдела по защите прав человека Джизакского городского хокимията по имени Алишер предложил ей купить у него дом.

Пенсионерка согласилась и отдала деньги. Мошенник взял четыре тысячи долларов и два миллиона сумов, после чего уволился с работы и бесследно исчез.

Обманутая женщина подала на чиновника в суд, и тот признал его виновным. Бывший сотрудник хокимията написал расписку о возвращении денег, но делать этого он не собирался. Вместо этого бабушке стали поступать угрозы.

Так, 10 января этого года пожилую женщину, якобы для медосмотра, забрали в психиатрическую больницу. Там ее продержали три часа. Однако справедливость все-таки восторжествовала: обследование показало, что женщина абсолютно здорова, и ее отпустили домой.

После этого мальчик перестал ходить в школу, опасаясь, что бабушку снова заберут в психиатрическую больницу.

Сенат Олий Мажлиса Узбекистана Сенаторы приняли меры по видеообращению 8-летнего Мухаммадали Султонова из Джизака

Комитет взял ситуацию под свой контроль. Бюро принудительного исполнения было поручено заставить мошенника выплатить долг. Кроме того, решается вопрос об оказании семье материальной помощи.

Еще сенатору удалось договориться с директором школы, где учится ребенок, чтобы образование для него было бесплатным.