В Джизаке мальчик попросил защитить его бабушку, которую обманули в хокимияте

ТАШКЕНТ, 3 мар - Sputnik. Комитет Сената Олий Мажлиса по вопросам молодежи, культуры и спорта отреагировал на видеообращение ребенка, который просит помочь его семье.
Ранее восьмилетний Мухаммадали Султонов опубликовал в YouTube ролик, в котором рассказал, как его бабушка стала жертвой мошенника - бывшего сотрудника хокимията.
Мальчик попросил защитить его бабушку.
На видеозапись обратили внимание в комитете.
Сенатор Санобар Суюнова навестила ребенка и его бабушку Хуснию Салахутдинову в доме №10 общежития № 2 махалли Ёшлик в Джизаке.
Как оказалось, школьник и пожилая женщина живут вдвоем. Мать Мухаммадали уехала в Россию, когда ему было семь месяцев. Сейчас ребенок учится на платной основе во втором классе частной школы.
Хусния Салахутдинова рассказала, что в 2016 году сотрудник отдела по защите прав человека Джизакского городского хокимията по имени Алишер предложил ей купить у него дом.
Пенсионерка согласилась и отдала деньги. Мошенник взял четыре тысячи долларов и два миллиона сумов, после чего уволился с работы и бесследно исчез.
Обманутая женщина подала на чиновника в суд, и тот признал его виновным. Бывший сотрудник хокимията написал расписку о возвращении денег, но делать этого он не собирался. Вместо этого бабушке стали поступать угрозы.
Так, 10 января этого года пожилую женщину, якобы для медосмотра, забрали в психиатрическую больницу. Там ее продержали три часа. Однако справедливость все-таки восторжествовала: обследование показало, что женщина абсолютно здорова, и ее отпустили домой.
После этого мальчик перестал ходить в школу, опасаясь, что бабушку снова заберут в психиатрическую больницу.
Комитет взял ситуацию под свой контроль. Бюро принудительного исполнения было поручено заставить мошенника выплатить долг. Кроме того, решается вопрос об оказании семье материальной помощи.
Еще сенатору удалось договориться с директором школы, где учится ребенок, чтобы образование для него было бесплатным.