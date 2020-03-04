UzAuto Motors временно приостановили реализацию автомобилей

В UzAuto Motors принесли извинения за временные неудобства и выразили надежду на понимание покупателей.

ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. Компания UzAuto Motors временно приостановила контрактацию и реализацию автомобилей, сообщает пресс-служба.

"В связи с проведением инвентаризации компания UzAuto Motors временно приостанавливает контрактацию и реализацию автомобилей", - говорится в сообщении.

Также в компании заверили, что о завершении инвентаризации они уведомят покупателей через свои официальные страницы.

В UzAuto Motors принесли извинения за временные неудобства и выразили надежду на понимание покупателей.

Из-за коронавируса поставки автомобилей Equinox в Узбекистан задержатся >>

Напомним, в феврале в компании предупредили, что в связи с последствиями эпидемии коронавируса поставка Chevrolet Equinox может задержаться.

Согласно информации, все покупатели, оплатившие договор на приобретение автомобиля Chevrolet Equinox и не желающие ждать возобновления поставок, могут вернуть деньги. Также можно заменить договор на покупку любого другого автомобиля.