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UzAuto Motors начнет выпускать машины в новых цветах

UzAuto Motors временно приостановили реализацию автомобилей

Пресс-служба UzAuto Motors
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200304/13590821/UzAuto-Motors-vremenno-priostanovili-realizatsiyu-avtomobiley.html

В UzAuto Motors принесли извинения за временные неудобства и выразили надежду на понимание покупателей. 

ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. Компания UzAuto Motors временно приостановила контрактацию и реализацию автомобилей, сообщает пресс-служба.

"В связи с проведением инвентаризации компания UzAuto Motors временно приостанавливает контрактацию и реализацию автомобилей", - говорится в сообщении.

Также в компании заверили, что о завершении инвентаризации они уведомят покупателей через свои официальные страницы.

В UzAuto Motors принесли извинения за временные неудобства и выразили надежду на понимание покупателей. 

Из-за коронавируса поставки автомобилей Equinox в Узбекистан задержатся >>

Напомним, в феврале в компании предупредили, что в связи с последствиями эпидемии коронавируса поставка Chevrolet Equinox может задержаться.

Согласно информации, все покупатели, оплатившие договор на приобретение автомобиля Chevrolet Equinox и не желающие ждать возобновления поставок, могут вернуть деньги. Также можно заменить договор на покупку любого другого автомобиля.

Теги:
водитель, водители, автомобилисты, автомобили, автомобиль, Узбекистан, Узбекистан, UzAuto Motors



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