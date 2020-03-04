В Ташкенте на десять дней закрыли участок улицы Махтумкули

Автомобили, передвигающиеся по данному маршруту могут передвигаться объездными путями. Смотрите фото перекрытия.

ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. В Ташкенте небольшой отрезок улицы Махтумкули закрыли на 10 дней, сообщает хокимият.

"В целях ускорения строительства трехуровневого моста на пересечении улиц Паркент и Махтумкули, а также обеспечения безопасности проводимых работ, с 23:00 часов 3 марта по 13 марта отрезок улицы Махтумкули от улицы Паркент до улицы Пахлавона Махмуда будет закрыт для движения", – говорится в сообщении.

Автомобили, передвигающиеся по данному маршруту могут передвигаться объездными путями.

Напомним, возведение новой трехуровневой транспортной развязки в Ташкенте близится к завершению.

Новая дорожная развязка в Ташкенте почти готова >>

В компании напоминают, что данный проект, строительство которого началось в мае 2018 года, в Узбекистане является первым в своем роде.

С вводом в строй новой развязки пропускная способность данного участка будет составлять до 21 тысячи автомашин в час.