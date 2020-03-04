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В Ташкенте возбудили уголовное дело против гадалки, выманившей $2,8 тыс

© Sputnik / Алексей Куденко
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200304/13591827/V-Tashkente-vozbudili-ugolovnoe-delo-protiv-gadalki.html

Мошенница "нагадала" почти на три тысячи долларов, убедив перед этим свою жертву в том, что на ту наложено проклятие.

ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. В Ташкенте возбуждено уголовное дело против гадалки, оценившей свои "услуги" в три тысячи долларов.

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Фото: Tarana Khudabakhshiyeva
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В УКД ОВД Сергелийского района обратилась 56-летняя Нагима О. Женщина рассказала, что 2 декабря 2019 года к ней домой пришла неизвестная, которая начала говорить страшные вещи.

Незнакомка принялась убеждать женщину в том, что на ее дом и старшего сына навели порчу.

Однако по счастливому стечению обстоятельств гостья оказалась гадалкой и тут же предложила свои услуги. Мошенница пообещала помочь и "снять порчу". За это она взяла у Нагимы символическую плату — 1500 долларов и золотые украшения общей стоимостью 1300 долларов.

После этого незнакомка скрылась.

Мошенницу нашли и задержали. Ею оказалась уроженка Кашкадарьниской области 32-летняя Манзура Б.

В отношении нее возбуждено уголовное дело.

Теги:
мошенничество, уголовное дело, Ташкент



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