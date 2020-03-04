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Посадка пассажиров на скоростной поезд Афросиаб на вокзале города Самарканд

По всему Узбекистану на ж/д вокзалах планируется установить валидаторы

© Sputnik / Стас Этвеш
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200304/13592299/Po-vsemu-Uzbekistanu-na-zhd-vokzalakh-planiruetsya-ustanovit-validatory.html

Пассажирам не нужно будет распечатывать электронный билет. Вместо этого достаточно будет просто приложить телефон с QR или штрих-кодом к считывающему устройству.

ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. В Узбекистане на железнодорожных вокзалах упростят систему регистрации при посадке на поезд. Для этого на входе будут установлены валидаторы. 

Об этом сообщает пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".

"Мобильные считыватели – валидаторы также будет иметь при себе каждый проводник пассажирского поезда", - добавили в компании.

Пассажиру, оформившему электронный билет, больше не нужно будет его распечатывать. Вместо этого достаточно будет приложить мобильный телефон с QR или штрих-кодом к считывающему устройству.

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Напомним, что с 1 марта этого года отечественные железнодорожники запустили электронную регистрацию на все пассажирские поезда, курсирующие по международным направлениям.

Теперь достаточно иметь распечатку электронного билета на листе А4. Важно, чтобы на нем четко были видны буквы и цифры.

Возвращать купленные электронные билеты также теперь можно онлайн

Теги:
Узбекистан, Железная дорога, вокзал



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