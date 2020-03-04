По всему Узбекистану на ж/д вокзалах планируется установить валидаторы

Пассажирам не нужно будет распечатывать электронный билет. Вместо этого достаточно будет просто приложить телефон с QR или штрих-кодом к считывающему устройству.

ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. В Узбекистане на железнодорожных вокзалах упростят систему регистрации при посадке на поезд. Для этого на входе будут установлены валидаторы.

Об этом сообщает пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".

"Мобильные считыватели – валидаторы также будет иметь при себе каждый проводник пассажирского поезда", - добавили в компании.

Пассажиру, оформившему электронный билет, больше не нужно будет его распечатывать. Вместо этого достаточно будет приложить мобильный телефон с QR или штрих-кодом к считывающему устройству.

Напомним, что с 1 марта этого года отечественные железнодорожники запустили электронную регистрацию на все пассажирские поезда, курсирующие по международным направлениям.

Теперь достаточно иметь распечатку электронного билета на листе А4. Важно, чтобы на нем четко были видны буквы и цифры.

Возвращать купленные электронные билеты также теперь можно онлайн.