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Поезд АО Узбекистон темир йуллари Ташкент - Ургенч

Путешествие с комфортом: в узбекских поездах заработает "интернет в миниатюре"

Sputnik / Мария Науменко
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200304/13596779/Puteshestvie-s-komfortom-v-uzbekskikh-poezdakh-zarabotaet-internet-v-miniatyure.html

Это позволит пассажирам смотреть в пути фильмы, клипы и другой развлекательный контент, что сделает поездку более комфортной и приятной.

ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. В узбекских поездах планируется запустить Интранет, передает пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".

Посадка пассажиров на скоростной поезд Афросиаб на вокзале города Самарканд
© Sputnik / Стас Этвеш
По всему Узбекистану на ж/д вокзалах планируется установить валидаторы

Сообщается, что именно такое название получила новая система так называемого "интернета в миниатюре".

Интранет заработает в тестовом режиме на поездах Afrosiyob.

Данная разработка, как ожидается, придется по вкусу пассажирам, которые смогут в пути смотреть фильмы, клипы и другой развлекательный контент.

"Благодаря этому пассажиры посредством Wi-Fi смогут подключиться к специальному порталу и выбирать контент по своему желанию", - говорится в сообщении.

Ожидается, что в скором времени данная услуга будет доступна на всех пассажирских поездах.

Теги:
Узбекистан, Интернет, Поезд



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