Путешествие с комфортом: в узбекских поездах заработает "интернет в миниатюре"

Это позволит пассажирам смотреть в пути фильмы, клипы и другой развлекательный контент, что сделает поездку более комфортной и приятной.

ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. В узбекских поездах планируется запустить Интранет, передает пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".

Сообщается, что именно такое название получила новая система так называемого "интернета в миниатюре".

Интранет заработает в тестовом режиме на поездах Afrosiyob.

Данная разработка, как ожидается, придется по вкусу пассажирам, которые смогут в пути смотреть фильмы, клипы и другой развлекательный контент.

"Благодаря этому пассажиры посредством Wi-Fi смогут подключиться к специальному порталу и выбирать контент по своему желанию", - говорится в сообщении.

Ожидается, что в скором времени данная услуга будет доступна на всех пассажирских поездах.