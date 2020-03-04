Путешествие с комфортом: в узбекских поездах заработает "интернет в миниатюре"

ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. В узбекских поездах планируется запустить Интранет, передает пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".
Сообщается, что именно такое название получила новая система так называемого "интернета в миниатюре".
Интранет заработает в тестовом режиме на поездах Afrosiyob.
Данная разработка, как ожидается, придется по вкусу пассажирам, которые смогут в пути смотреть фильмы, клипы и другой развлекательный контент.
"Благодаря этому пассажиры посредством Wi-Fi смогут подключиться к специальному порталу и выбирать контент по своему желанию", - говорится в сообщении.
Ожидается, что в скором времени данная услуга будет доступна на всех пассажирских поездах.