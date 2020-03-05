В Ташкенте все больше водителей стали прятать госномера

Чаще всего это закрашенные краской или заклеенные чем-либо несколько букв или цифр, различные пленки на весь регистрационный номерной знак, искусственно "состаренное" железо и даже грязь.

ТАШКЕНТ, 5 мар - Sputnik. В Ташкенте резко возросло количество водителей, пытающихся "спрятать" свои автомобильные номера, сообщает ГУВД столицы.

"В последнее время пользователи социальных сетей все чаще и чаще присылают нам фотографии автомобилей с одной примечательной деталью – госномера на них попытались сделать нечитаемыми", - говорится в сообщении.

Чаще всего это закрашенные краской или заклеенные чем-либо несколько букв или цифр, различные пленки на весь регистрационный номерной знак, искусственно "состаренное" железо и даже грязь.

В свою очередь, ГУВД предупреждает, что водителю необходимо периодически убеждаться в соответствии автомобиля всем требуемым условиям эксплуатации, так как иначе можно оказаться на штрафстоянке.

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Напомним, "управление транспортными средствами с поддельными или измененными иным способом государственными номерными знаками, а равно с государственными номерными знаками, не принадлежащими этому транспортному средству, — влечет наложение штрафа в сумме десяти базовых расчетных величин" (на момент публикации статьи сумма штрафа составляет 2 230 000 сум).

В соответствии со статьей 291 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности в подобных случаях транспортное средство нарушителя задерживается на штрафстоянку.

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Также сотрудники ГУВД поблагодарили граждан, отправляющих им фотографии автомобилей с закрытыми номерами и напомнили, что с их помощью дороги столицы становятся безопаснее.