Посол Узбекистана в Южной Корее призвал соотечественников не паниковать

Глава диппредставительства призвал граждан Узбекистана не паниковать и сохранять спокойствие. Однако все же порекомендовал не посещать места с большим скоплением людей и строго придерживаться мер предосторожности по борьбе с этим вирусом.

ТАШКЕНТ, 5 мар - Sputnik. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан Виталий Фен обратился к узбекистанцам, которые временно или постоянно проживают в Республике Корея.

"Наши соотечественники обеспокоены распространением коронавируса, который вызывает сегодня определенные проблемы в Южной Корее, – говорится в обращении, размещенном на сайте посольства. – Правительство Республики Корея прилагает все возможные усилия для выявления в максимально короткие сроки инфицированных пациентов и их дальнейшего лечения с использованием современных медицинских технологий и передовых методов борьбы с коронавирусом".

Глава диппредствительства отметил, что число больных продолжает увеличиваться, но правительство и медицинские эксперты Республики Корея уверены, что в ближайшем будущем распространение вируса будет снижаться, а опасность заболевания значительно уменьшится.

Виталий Фен призвал граждан Узбекистана не паниковать и сохранять спокойствие. Однако все же порекомендовал не посещать массовые мероприятия или места с большим скоплением людей, а также строго придерживаться мер предосторожности по борьбе с этим вирусом.

Вместе с тем, посол заявил, что диппредставительство Республики Узбекистан в Республике Корея работает в круглосуточном режиме и готово быстро и эффективно реагировать на проблемы, вызванные коронавирусом.

Напомним, 3 марта посольство Узбекистана в Южной Корее опубликовало график авиарейсов по маршруту Сеул—Ташкент в марте.

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Ведомство подчеркнуло, что узбекским гражданам стоит еще раз обдумать свое решение вернуться на родину, поскольку власти Южной Кореи "предпринимают все необходимые меры по предотвращению дальнейшего распространения коронавируса с использованием передовых технологий в сфере медицины".

В МИД обратили внимание на то, что власти Республики Кореи готовы предоставить иностранным гражданам, у которых выявлено заболевание, бесплатное квалифицированное медицинское лечение.