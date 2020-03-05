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Начальники ГУВД Минска и Ташкента подписали меморандум о взаимопонимании

Ташкент намерен перенять опыт Минска по противодействию киберпреступности

Информационный городской портал Минск-новости
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200305/13605711/Tashkent-nameren-perenyat-opyt-Minska-po-protivodeystviyu-kiberprestupnosti.html

Отмечали, что у минской милиции есть убедительный опыт борьбы с преступностью в сфере высоких технологий, который следовало бы перенять сотрудникам ГУВД Ташкента.

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Делегаты ГУВД Ташкента встретились в Минске с коллегами, сообщил информационный портал "Минск-Новости". 

Диалог столичных подразделений органов внутренних дел стран СНГ начался в ноябре 2019-го в Ташкенте. Логичным продолжением сотрудничества стало подписание меморандума о взаимопонимании между Главными управлениями внутренних дел Ташкента и Минска.

Документ позволит бороться с экстремизмом, терроризмом, транснациональной преступностью, наркотрафиком, киберпреступностью без лишней бюрократии. 

Стороны также договорились об обмене опытом между сотрудниками, повышении их квалификации. Отмечали, что у минской милиции есть убедительный опыт борьбы с преступностью в сфере высоких технологий, который следовало бы перенять сотрудникам ГУВД Ташкента.

Рукопожатие
© Sputnik / Тигран Меграбян
Ташкент и Минск договорились о содействии взаимной торговле

Генерал-майор минской милиции Кубраков отметил, что очень важно международное сотрудничество и в сфере борьбы с киберпреступлениями, ведь зачастую злоумышленники находятся далеко за пределами страны.

Напомним, в ходе официального визита Мирзиёева в Беларусь в августе прошлого года, президент Лукашенко отметил, что за последние два года сделано больше, чем за предыдущие 25 лет отношений между странами. При этом он отметил, что 180 миллионов взаимного товарооборота за 2018-й не соответствуют уровню сотрудничества. Мирзиёев согласился с коллегой.

Активизация сотрудничества двух стран наметилась в результате проведения в Минске Форума регионов.

 

 

Теги:
Беларусь, Узбекистан, киберпреступность, сотрудничество, Минск, ГУВД Ташкента



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