22:34 05 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.85
  • EUR10489.01
  • USD9513.84
Поиск
Бухара

Узбекистан улучшает свои позиции в рейтинге Freedom House

© sputnik /Антон Курилкин
Общество
Получить короткую ссылку
170 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200305/13608453/Uzbekistan-sokhranil-status-nesvobodnoy-strany-po-reytingu-Freedom-House.html

Методология подсчет основывается на Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 году.

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Узбекистан улучшает свои позиции в ежегодном рейтинге международной правозащитной организации Freedom House.

Продажа фруктов на рынке
© Sputnik / Томас Тхайцук
Узбекистан стал самой дешевой страной для жизни - рейтинг

Каждая страна может набрать в общей сумме 100 баллов. Всего в рейтинге анализировались 195 государств. Все государства оцениваются по двум критериям: насколько в них соблюдаются политические права и гражданские свободы.

Из рейтинга следует, что с каждым годом Узбекистан становится все более "свободной" страной.

В 2017 году республика набрала 3 балла (0 баллов по показателю политических прав и 3 балла по показателю гражданских свобод), а в 2018 - уже 7 баллов (1 балл по показателю политических прав и 6 баллов по показателю гражданских свобод).

В 2019 году Узбекистан продемонстрировал хорошую динамику и набрал 9 баллов в общем рейтинге: 1 балл по показателю политических прав и 8 баллов по показателю гражданских свобод.

Это говорит о том, что реформы, проводимые в стране, особенно в социальной сфере, приносят свои плоды.

Калькулятор
© Flickr / Qwarzz
Узбекистан занял 23-е место в рейтинге экономической свободы

В этом году Узбекистан получил 10 баллов, уделяя все большее внимание политическим правам граждан (2 балла по показателю политических прав и 8 баллов по показателю гражданских свобод).

Между тем республика демонстрирует успехи не только в политической и гражданской сферах. Так, в 2019 году Узбекистан заметно улучшил свои позиции в рейтинге экономической свободы.

Это объясняется тем, что в стране произошли различные реформы.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предпринял различные шаги для привлечения иностранных инвестиций, реформирования таких секторов,  как сельское хозяйство, банковское дело и другие, в целом для поддержания макроэкономической стабильности.

Теги:
свобода, права человека, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Режим Ночь: лучшие фотографии, снятые на iPhone
Хумо довел трибуны в Ташкенте до истерики
Оглушили и охрипли: "Хумо" довел трибуны в Ташкенте до истерики — видео
Турпоток в Узбекистан в январе 2020 по сравнению с январем 2019
Сколько туристов посетило Узбекистан в январе 2020 года

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться