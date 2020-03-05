Узбекистан улучшает свои позиции в рейтинге Freedom House

Методология подсчет основывается на Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 году.

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Узбекистан улучшает свои позиции в ежегодном рейтинге международной правозащитной организации Freedom House.

Каждая страна может набрать в общей сумме 100 баллов. Всего в рейтинге анализировались 195 государств. Все государства оцениваются по двум критериям: насколько в них соблюдаются политические права и гражданские свободы.

Из рейтинга следует, что с каждым годом Узбекистан становится все более "свободной" страной.

В 2017 году республика набрала 3 балла (0 баллов по показателю политических прав и 3 балла по показателю гражданских свобод), а в 2018 - уже 7 баллов (1 балл по показателю политических прав и 6 баллов по показателю гражданских свобод).

В 2019 году Узбекистан продемонстрировал хорошую динамику и набрал 9 баллов в общем рейтинге: 1 балл по показателю политических прав и 8 баллов по показателю гражданских свобод.

Это говорит о том, что реформы, проводимые в стране, особенно в социальной сфере, приносят свои плоды.

В этом году Узбекистан получил 10 баллов, уделяя все большее внимание политическим правам граждан (2 балла по показателю политических прав и 8 баллов по показателю гражданских свобод).

Между тем республика демонстрирует успехи не только в политической и гражданской сферах. Так, в 2019 году Узбекистан заметно улучшил свои позиции в рейтинге экономической свободы.

Это объясняется тем, что в стране произошли различные реформы.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предпринял различные шаги для привлечения иностранных инвестиций, реформирования таких секторов, как сельское хозяйство, банковское дело и другие, в целом для поддержания макроэкономической стабильности.