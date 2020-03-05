Преподаватели и студенты Ташкентского института будут стажироваться в Гааге

Как ожидается, это поможет повысить качество образования в самом Узбекистане и позволить молодым узбекским специалистам улучшить свои навыки.

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Ташкентский государственный юридический университет (ТГЮУ) будет отправлять своих преподавателей и учащихся на стажировку в Гаагу. Об этом сообщает Министерство юстиции.

Соглашение о сотрудничестве между ТГЮУ и Гаагской конференцией по международному частному праву было подписано в среду.

Для справки: Гаагская конференция по международному частному праву (ГАКМЧП) является международной организацией, созданной 1893 году с целью содействия постепенной унификации норм международного частного права.

Кроме того, в среду Узбекистан стал 85-м членом данной организации, а ТГЮУ стал 17-м университетом, подписавшим соглашение о сотрудничестве.

"Данное сотрудничество будет служить развитию науки, повышению качества преподавания и улучшению правоприменительной практики международного частного права в нашей стране", - сообщает Минюст.

Евросоюз оказывает поддержку региону Центральной Азии с помощью различных инструментов и инициатив, таких как программа "Эразмус+" и Центральноазиатская платформа образования.

Однако Узбекистан и сам активно помогает молодым специалистам при помощи фонда "Эл-юрт умиди", созданном по поручению президента Шавката Мирзёева.

Организация занимается установлением связей с соотечественниками, имеющими ценный научный и практический опыт, работающими в престижных зарубежных научно-исследовательских, образовательных и медицинских учреждениях.

Также одна из задач фонда — взрастить и привлечь молодых высококвалифицированных специалистов на родину.

На данный момент фонд сотрудничает с Международным университетом Аль-Бухари в Малайзии, университетом Седжон в Южной Корее и австралийскими институтами (Университет Монаш, Университет Мёрдока и Технологический университет Сиднея).

Кроме того, Узбекистан активно сотрудничает с Россией в сфере образования.

В настоящее время в республике действуют филиалы девяти российских вузов, среди которых таких именитые университеты, как МГУ, МГИМО, РЭУ имени Плеханова, МИСиС, МИФИ и другие.