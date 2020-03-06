Uzbekistan Airways запускает прямые рейсы в Мюнхен с 1 апреля

ТАШКЕНТ, 6 мар - Sputnik. Из Узбекистана теперь можно будет прямиком улететь в сердце Баварии: авиакомпания Uzbekistan Airways c 1 апреля запускает прямые рейсы в Мюнхен, сообщает пресс-служба.
"С 1 апреля 2020 года два дня в неделю – по средам и воскресеньям будут выполняться прямые рейсы в Мюнхен. Стоимость авиабилета туда-обратно по маршруту Ташкент-Мюнхен-Ташкент начинается от 520 евро", – говорится в сообщении.
Время в пути составит 6 часов 30 минут.
Напомним, о том, что рейс до Мюнхена планируется открыть, стало известно в июне 2019 года.
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В Мюнхене много музеев и старинных зданий. Всемирную известность столице федеральной земли Бавария принес, в частности, ежегодный фестиваль "Октоберфест".