Uzbekistan Airways запускает прямые рейсы в Мюнхен с 1 апреля

Время в пути составит 6 часов 30 минут. Билеты можно будет купить от 520 евро. Подробности - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 6 мар - Sputnik. Из Узбекистана теперь можно будет прямиком улететь в сердце Баварии: авиакомпания Uzbekistan Airways c 1 апреля запускает прямые рейсы в Мюнхен, сообщает пресс-служба.

"С 1 апреля 2020 года два дня в неделю – по средам и воскресеньям будут выполняться прямые рейсы в Мюнхен. Стоимость авиабилета туда-обратно по маршруту Ташкент-Мюнхен-Ташкент начинается от 520 евро", – говорится в сообщении.

Время в пути составит 6 часов 30 минут.

Напомним, о том, что рейс до Мюнхена планируется открыть, стало известно в июне 2019 года.

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В Мюнхене много музеев и старинных зданий. Всемирную известность столице федеральной земли Бавария принес, в частности, ежегодный фестиваль "Октоберфест".