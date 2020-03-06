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Узбекистанцы смогут получить справку с места учебы онлайн

© CC0 / Unsplash / Helloquence
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200306/13610668/Uzbekistantsy-smogut-poluchit-spravku-s-mesta-ucheby-onlayn.html

Также имеется возможность распечатать или сохранить ее в репозитории документов в личном кабинете. Подробнее - в материале.

ТАШКЕНТ, 6 мар - Sputnik. В Узбекистане теперь можно будет получить справку с учебы прямо из дома - онлайн, сообщается на официальном сайте госуслуг.

Если раньше документ нужно было получать в учебном заведении, то сейчас услуга автоматизирована и выдается моментально.

Также имеется возможность распечатать или сохранить ее в репозитории документов в личном кабинете.

Согласно информации, данная услуга внедрена с целью облегчения получения справки путем исключения обращения в учебное заведение и ожидания ее выдачи в очередях.

Какие госуслуги в Ташкенте теперь будут доступны только онлайн - список >>

Естественно, все документы, полученные через ЕПИГУ являются легитимными и государственным органам, категорически запрещено отказывать в приеме документов, сформированных на ЕПИГУ.

Напомним, в январе было принято постановление, с соответствии с которым начиная с 1 апреля 2020 года справка о нахождении или об отсутствии на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах будет предоставляться через центры государственных услуг или Единый портал интерактивных государственных услуг.

 

Теги:
документы, справки, учеба, Узбекистан, Узбекистан



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