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Дети во время урока

В Узбекистане не будет ранних школьных каникул из-за коронавируса

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (171)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200306/13611139/V-Uzbekistane-ne-budet-ranni-shkolnykh-kanikul.html

Школьники, как и в прошлые годы, выйдут на каникулы 21 марта. Каникулы продлятся 7 календарных дней.

ТАШКЕНТ, 6 мар - Sputnik. Информация о том, что в школах Узбекистана с 15 марта объявят каникулы из-за коронавируса - ложь, сообщает Министерство народного образования республики.

"Школьники, как и в прошлые годы, выйдут на каникулы 21 марта. Каникулы продлятся 7 календарных дней", - говорится в сообщении.

Известно, что Министерство народного образования Узбекистана находится в тесной связи с Агентством санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения Узбекистана.

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Министерство народного образования и Министерство здравоохранения приняли совместное решение, которое направлено на усиление мер по предотвращению распространения коронавируса в школах.

Распространены специальные постеры с рекомендациями по предотвращению коронавируса COVID-19.

Напомним, всего в мире подтверждено 95 тысяч случаев инфицирования. Число скончавшихся - 3 284, вылечившихся - более 53 тысяч.

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В Узбекистане пока не зафиксировано ни одного случая инфицирования вирусом COVID-19.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (171)
Теги:
Образование, каникулы, Школа, школа, Узбекистан, Узбекистан



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