15:15 06 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.85
  • EUR10489.01
  • USD9513.84
Поиск
Лаборанты в Узбекистане

Узбекские ученые разработали способ определения побочных эффектов лекарств

Общество
Получить короткую ссылку
11 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200306/13613477/Uzbekskie-uchenye-razrabotali-sposob-opredeleniya-pobochnykh-effektov-lekarstv.html

Внедрение в клиническую практику фармакогенетических маркеров чувствительности к жизненно важным лекарственным средствам, широко применяемым при социально значимых заболеваниях, позволит повысить эффективность и безопасность фармакотерапии.

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Сотрудники лаборатории биотехнологий, работающей на базе Центра передовых технологий при Мининноваций республики обладает мощной научной базой, гарантирующей высокую точность и надежность результатов исследований.

© REUTERS / Amir Cohen
Узбекистан получит финансирование на коммерциализацию научных разработок

Сотрудники лаборатории достигли решения в изучении наследственных основ восприимчивости лекарственных препаратов. Фармакогенетика это один из наиболее эффективных и перспективных направлений развития персонализированной медицины. Она помогает понять - будет ли эффективным применяемое лекарство, в какой дозировке будет оптимальное назначение или оно не окажет терапевтического эффекта.

Биотрансформация (усвоение) лекарственного вещества осуществляется целой группой специальных веществ (ферментов), особенно в тех случаях, когда химическое превращение вещества в организме проходит в несколько этапов. Синтез ферментов находится под строгим генетическим контролем.

Эти мутации влияют на эффективность и безопасность терапии, как правило, путем изменения фармакокинетики лекарственного средства (то есть его движения: всасывании, распределения, метаболизма или выведения), либо путем изменения действия лекарственного средства (например, нарушением биологических путей, которые изменяют чувствительность к фармакологическим эффектам лекарственного средства).

Разработанные генетические биомаркеры способны прогнозировать от 20 до 50 % нарушений фармакологического ответа. Внедрение в клиническую практику фармакогенетических маркеров чувствительности к жизненно важным лекарственным средствам, широко применяемым при социально значимых заболеваниях, позволит повысить эффективность и безопасность фармакотерапии и увеличить продолжительность жизни больных кардиологического, онкологического, инфекционного и психиатрического профиля.

Теги:
Узбекистан, лекарства, Медицина, разработка, узбекские ученые, Ученые, лаборатория



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Режим Ночь: лучшие фотографии, снятые на iPhone
Turkey's Parliament In Chaos Over It's Historic Defeat and Humiliation in Syria and Libya 4/3/2020
В парламенте Турции депутаты устроили драку из-за военной операции в Сирии
Требования к ипотеке для заемщиков и банков
Ипотека в Узбекистане: требования к заемщикам и банкам

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться