Узбекские ученые разработали способ определения побочных эффектов лекарств

Внедрение в клиническую практику фармакогенетических маркеров чувствительности к жизненно важным лекарственным средствам, широко применяемым при социально значимых заболеваниях, позволит повысить эффективность и безопасность фармакотерапии.

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Сотрудники лаборатории биотехнологий, работающей на базе Центра передовых технологий при Мининноваций республики обладает мощной научной базой, гарантирующей высокую точность и надежность результатов исследований.

Сотрудники лаборатории достигли решения в изучении наследственных основ восприимчивости лекарственных препаратов. Фармакогенетика это один из наиболее эффективных и перспективных направлений развития персонализированной медицины. Она помогает понять - будет ли эффективным применяемое лекарство, в какой дозировке будет оптимальное назначение или оно не окажет терапевтического эффекта.

Биотрансформация (усвоение) лекарственного вещества осуществляется целой группой специальных веществ (ферментов), особенно в тех случаях, когда химическое превращение вещества в организме проходит в несколько этапов. Синтез ферментов находится под строгим генетическим контролем.

Эти мутации влияют на эффективность и безопасность терапии, как правило, путем изменения фармакокинетики лекарственного средства (то есть его движения: всасывании, распределения, метаболизма или выведения), либо путем изменения действия лекарственного средства (например, нарушением биологических путей, которые изменяют чувствительность к фармакологическим эффектам лекарственного средства).

Разработанные генетические биомаркеры способны прогнозировать от 20 до 50 % нарушений фармакологического ответа. Внедрение в клиническую практику фармакогенетических маркеров чувствительности к жизненно важным лекарственным средствам, широко применяемым при социально значимых заболеваниях, позволит повысить эффективность и безопасность фармакотерапии и увеличить продолжительность жизни больных кардиологического, онкологического, инфекционного и психиатрического профиля.