Назначен новый хоким города Намангана

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Мирзиёев раскритиковал исполнение задач по переработке отходов Ежегодно образуется более 7 млн тонн бытовых отходов, из них перерабатывается лишь 19 %. В этом процессе практически не участвует частный сектор, отметил глава республики, дав конкретные поручение соответствующим ведомствам. 10

Узбекистан отложил визиты более 20 делегаций в Италию из-за коронавируса МИД Узбекистана сообщил, что отложены на более поздний срок поездки в Узбекистан представителей ряда ведущих итальянских компаний. 55