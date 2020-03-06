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Назначен новый хоким города Намангана

Хокимият Наманганской области
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200306/13613624/Naznachen-novyy-khokim-goroda-Namangana.html

Прежний руководитель администрации города Шавкат Абдураззаков накануне был назначен председателем Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды.

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. На внеочередной сессии Наманганского городского Кенгаша народных депутатов Алимжон Исаев назначен хокимом Намангана, сообщает пресс-служба администрации города.

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Во встрече приняли участие заместитель советника президента Умар Исмаилов и глава области Хайрулло Базаров. 

Алимжан Исаев родился в Намангане в 1972 году. Окончил Ташкентский государственный аграрный университет и Наманганский государственный университет. До своего назначения был председателем акционерного общества "Узагрокимёхимоя".

Напомним, прежний руководитель администрации города Шавкат Абдураззаков вчера был назначен председателем Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды.

Об этом стало известно по итогам пленарного заседания Законодательной палаты Олий Мажлиса.

 

Теги:
Наманганская область, назначение, хокимият, хоким



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