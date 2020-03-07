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В Ташкенте перекрыли ряд улиц

В Ташкенте на 10 дней перекрыли ряд центральных улиц

Facebook / Водители Ташкента
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200307/13616222/V-Tashkente-na-10-dney-perekryli-ryad-tsentralnykh-ulits.html

Закрыть движение автотраспорта решили в связи со строительством трехуровневого моста на пересечении улиц Паркент, Махтумкули и Темур Малик.

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Хокимият столицы сообщил о вынужденном перекрытии с течение 10 дней ряда улиц.

"В целях обеспечения безопасности проводимых работ при строительстве трехуровневого моста на пересечении улиц Паркент, Махтумкули и Темур Малик, с 23:00 часов 6 марта по 17 марта отрезок улицы Темура Малика от улицы Дурмон Йули до пересечения улиц Махтумкули и Паркент будет закрыт для движения," - говорится в сообщении администрации города.
Одна из центральный улиц Ташкента останется закрытой для движения автомобилей до 17 марта 2020 года.
Пресс-служба хокимията Ташкента
Одна из центральный улиц Ташкента останется закрытой для движения автомобилей до 17 марта 2020 года.

Кроме того, предупреждает пресс-служба Ташкента, будет временно закрыт въезд на перекресток нового моста, который строится вдоль массива Тузель.

Реконструкция трассы, архивное фото
© Sputnik / Игорь Агеенко
В Узбекистане появится единая компания по строительству дорог

А пока транспортные средства вынуждены будут передвигаться объездными путями.

Напомним, возведение новой трехуровневой транспортной развязки в Ташкенте близится к завершению. На сегодня проект реализован на более чем 90%.

Новая транспортная развязка, строительство которой началось в мае 2018 года, в Узбекистане является первой в своем роде. 

Теги:
мост, Строительство, Ташкент, хокимият



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