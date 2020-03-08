МВД Узбекистана назвало сроки выдачи первых ID-карт и порядок их действия

Выдача документов начнется с 2021 года и продлится до января 2030-го. При этом электронный документ будет действовать только внутри страны - для выезда за рубеж потребуется загранпаспорт.

ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Начиная с 1 января 2021 года, всем новорожденным, гражданам Узбекистан, лицам без гражданства и иностранцам, постоянно проживающим на территории республики, будут выдаваться идентификационные ID-карты в качестве документа, удостоверяющего личность сроком на 10 лет вместо биометрического паспорта, сообщает пресс-служба МВД страны.

В ведомстве уточнили, что ID-карты будут действительны исключительно на территории Узбекистана, а для выезда за границу потребуется биометрический загранпаспорт. Соответствующее постановление №129 "О мерах по внедрению системы оформления и выдачи идентификационных ID-карт в Республике Узбекистан" принято 6 марта этого года.

Пресс-служба МВД С 1 января 2021 года вместо биометрического паспорта будут выдаваться ID-карты

Выдача нового персонального документа будет производиться поэтапно вплоть до 1 января 2030 года. При этом, замена ранее выданных биометрических паспортов гражданина Узбекистана образца 2011 года, видов на жительство для лиц без гражданства и иностранных граждан будет осуществляться по мере окончания срока их действия либо досрочно по желанию их владельцев. С 1 января 2030 биометрические паспорта гражданина Республики Узбекистан образца 2011 года будут считаться недействительными.

ID-карты позволят их владельцам оперативнее получать большинство видов государственных услуг, так как вся необходимая информация о гражданине будет храниться в электронном виде, что обеспечит ведомствам и службам оперативный доступ к данным при оказании тех или иных услуг.