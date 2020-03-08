13:38 08 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.85
  • EUR10489.01
  • USD9513.84
Поиск
С 1 января 2021 года вместо биометрического паспорта будут выдаваться ID-карты

МВД Узбекистана назвало сроки выдачи первых ID-карт и порядок их действия

Пресс-служба МВД
Общество
Получить короткую ссылку
18302
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200308/13619985/MVD-Uzbekistana-nazvalo-sroki-vydachi-pervykh-ID-kart-i-poryadok-ikh-deystviya.html

Выдача документов начнется с 2021 года и продлится до января 2030-го. При этом электронный документ будет действовать только внутри страны - для выезда за рубеж потребуется загранпаспорт.

ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Начиная с 1 января 2021 года, всем новорожденным, гражданам Узбекистан, лицам без гражданства и иностранцам, постоянно проживающим на территории республики, будут выдаваться идентификационные ID-карты в качестве документа, удостоверяющего личность сроком на 10 лет вместо биометрического паспорта, сообщает пресс-служба МВД страны.

В ведомстве уточнили, что ID-карты будут действительны исключительно на территории Узбекистана, а для выезда за границу потребуется биометрический загранпаспорт. Соответствующее постановление №129 "О мерах по внедрению системы оформления и выдачи идентификационных ID-карт в Республике Узбекистан" принято 6 марта этого года.

С 1 января 2021 года вместо биометрического паспорта будут выдаваться ID-карты
Пресс-служба МВД
С 1 января 2021 года вместо биометрического паспорта будут выдаваться ID-карты
Выдача нового персонального документа будет производиться поэтапно вплоть до 1 января 2030 года. При этом, замена ранее выданных биометрических паспортов гражданина Узбекистана образца 2011 года, видов на жительство для лиц без гражданства и иностранных граждан будет осуществляться по мере окончания срока их действия либо досрочно по желанию их владельцев. С 1 января 2030 биометрические паспорта гражданина Республики Узбекистан образца 2011 года будут считаться недействительными.

ID-карты позволят их владельцам оперативнее получать большинство видов государственных услуг, так как вся необходимая информация о гражданине будет храниться в электронном виде, что обеспечит ведомствам и службам оперативный доступ к данным при оказании тех или иных услуг.

Теги:
МВД Узбекистана, ID-карта, паспорт, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Праздничное мероприятие в связи с 8 марта – Международным женским днем.
Президент наградил отличившихся девушек и женщин
Ришод Собиров поздравляет женщин с праздником 8 марта
Звезды спорта – настоящим красавицам: чемпионы поздравляют женщин с 8 марта
Образ узбекской женщины на протяжении столетия
Как изменились женщины в Узбекистане за один век

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться