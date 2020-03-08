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Грузовики на границе Ирана ждут очереди

Иран из-за коронавируса не могут покинуть 11 узбекских дальнобощиков

REUTERS / Naseer Ahmed
Общество
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (175)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200308/13620560/Iran-iz-za-koronavirusa-ne-mogut-pokinut-11-uzbekskikh-dalnoboschikov-.html

МИД Узбекистана связался с гражданами республики, которые не могут пересечь ирано-туркменскую границу. Ограничительные меры на контрольно-пропускных пунктах введены для предупреждения распространения вируса COVID-19.

ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik.  Посольство Узбекистана в Тегеране взяло ситуацию с узбекскими водителями-дальнобойщиками, застрявшими на границе с Туркменистаном, на контроль. сообщает пресс-служба МИД республики.

В ведомстве уточнили, что в связи с закрытием туркменско-иранской границы в целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19 около 700 водителей, в том числе 11 граждан Узбекистана, остались на пограничных контрольно-пропускных пунктах "Лютфабад" и "Сарахс".

"Консульский отдел Посольства с 23 февраля поддерживает постоянную связь с соотечественниками, которые отказались вернуться на родину, оставив на хранение свои транспортные средства на таможенных постах. Посольства Узбекистана в Тегеране и Ашхабаде держат ситуацию на контроле и ведут постоянный диалог с соответствующими властями Ирана и Туркменистана для решения данного вопроса", — говорится в сообщении МИД Узбекистана.

Ранее в сети появилось видеообращение, где группа водителей просила руководство республики и президента страны оказать содействия для их возвращения на родину.

По информации МИД республики, в Иране в настоящее время может находиться до 50 граждан Узбекистана.

© AFP 2018 / Banaras Khan
МИД: в Иране находятся 50 узбекистанцев, зараженных коронавирусом нет
По последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 100 тысяч человек, уже зафиксировано 3,6 тысячи погибших. Число выздоровевших приближается к 60 тысячам. Из-за эпидемии в некоторых странах введено особое положение, а отдельные города находятся на карантине. Наиболее сложная обстановка в Китае, Южной Корее, а также в Италии.

По официальным данным Минздрава узбекистана, на территории республики ни одного подтвержденного случая заболевания вирусом COVID-19 нет.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (175)
Теги:
МИД Узбекистана, граница, водители, коронавирус, Туркменистан, Иран, Узбекистан



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