Иран из-за коронавируса не могут покинуть 11 узбекских дальнобощиков

МИД Узбекистана связался с гражданами республики, которые не могут пересечь ирано-туркменскую границу. Ограничительные меры на контрольно-пропускных пунктах введены для предупреждения распространения вируса COVID-19.

ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Посольство Узбекистана в Тегеране взяло ситуацию с узбекскими водителями-дальнобойщиками, застрявшими на границе с Туркменистаном, на контроль. сообщает пресс-служба МИД республики.

В ведомстве уточнили, что в связи с закрытием туркменско-иранской границы в целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19 около 700 водителей, в том числе 11 граждан Узбекистана, остались на пограничных контрольно-пропускных пунктах "Лютфабад" и "Сарахс".

"Консульский отдел Посольства с 23 февраля поддерживает постоянную связь с соотечественниками, которые отказались вернуться на родину, оставив на хранение свои транспортные средства на таможенных постах. Посольства Узбекистана в Тегеране и Ашхабаде держат ситуацию на контроле и ведут постоянный диалог с соответствующими властями Ирана и Туркменистана для решения данного вопроса", — говорится в сообщении МИД Узбекистана.

Ранее в сети появилось видеообращение, где группа водителей просила руководство республики и президента страны оказать содействия для их возвращения на родину.

По информации МИД республики, в Иране в настоящее время может находиться до 50 граждан Узбекистана.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 100 тысяч человек, уже зафиксировано 3,6 тысячи погибших. Число выздоровевших приближается к 60 тысячам. Из-за эпидемии в некоторых странах введено особое положение, а отдельные города находятся на карантине. Наиболее сложная обстановка в Китае, Южной Корее, а также в Италии.

По официальным данным Минздрава узбекистана, на территории республики ни одного подтвержденного случая заболевания вирусом COVID-19 нет.