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Цветы на 8 марта

Цветущего полета: UzAirways удивил женщин 8 марта — видео

© Sputnik / Саид Царнаев
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200308/13623938/Tsvetuschego-poleta-UzAirways-udivil-zhenschin-8-marta--video.html

В честь Международного женского дня "Узбекские авиалинии" приготовили пассажиркам своих рейсов небольшой, но трогательный сюрприз.

ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" поздравила представительниц прекрасного пола с 8 марта не просто на словах. Пассажирок авиарейсов в Международный женский день ждал приятный бонус.

Экипажи самолетов приветствовали находившихся на борту дам и дарили им цветы и небольшие презенты. Подобная акция проводится впервые. Неожиданный и приятный сюрприз растрогал многих девушек и женщин, а полет скрасили цветущие и яркие цветы.

В разных странах мира и в отдельных городах Международный женский день отмечают по своему, оказывая знаки внимания представительницам прекрасной половины человечества. Например, автоинспекторы в этот день останавливают женщин-водителей и вручают им букеты. Московское метров в этом году и вовсе для женщин 8 марта ввело бесплатный проезд.




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