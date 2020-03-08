Цветущего полета: UzAirways удивил женщин 8 марта — видео

ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" поздравила представительниц прекрасного пола с 8 марта не просто на словах. Пассажирок авиарейсов в Международный женский день ждал приятный бонус.

Экипажи самолетов приветствовали находившихся на борту дам и дарили им цветы и небольшие презенты. Подобная акция проводится впервые. Неожиданный и приятный сюрприз растрогал многих девушек и женщин, а полет скрасили цветущие и яркие цветы.

В разных странах мира и в отдельных городах Международный женский день отмечают по своему, оказывая знаки внимания представительницам прекрасной половины человечества. Например, автоинспекторы в этот день останавливают женщин-водителей и вручают им букеты. Московское метров в этом году и вовсе для женщин 8 марта ввело бесплатный проезд.