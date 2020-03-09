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Самолет Boeing 757-231 авиакомпании Uzbekistan Airways в международном аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева.

Узбекистан запускает новые рейсы с ОАЭ

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200309/13624666/Uzbekistan-zapuskaet-novye-reysy-s-OAE.html

Эмиратские авиакомпании будут совершать полеты из Абу-Даби, Дубая и Шарджи в города Узбекистана – Ташкент, Самарканд, Бухару, Карши, Термез, Ургенч и Нукус.

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Узбекистан и Объединенные Арабские Эмираты откроют рейсы по четырем новым маршрутам.

Об этом стало известно по итогам консультаций авиационных властей двух стран, которые прошли 4-5 марта в Дубае, передает пресс-служба Министерства транспорта республики.

Переговоры между авиационными властями Узбекистана и ОАЭ, прошедшие в Дубае
Пресс-служба Минтранса Узбекистана
Переговоры между авиационными властями Узбекистана и ОАЭ, прошедшие в Дубае
"В целях развития авиасообщения между городами Республики Узбекистан и ОАЭ, сторонами достигнута договоренность по осуществлению эмиратскими авиакомпаниями полетов из городов Абу-Даби, Дубай, Шарджа в города Узбекистана (Ташкент, Самарканд, Бухара, Карши, Термез, Ургенч, Нукус)", - говорится в сообщении.

По итогам переговоров стороны выразили готовность к дальнейшему расширению авиасообщения между двумя странами.

Узбекистан активно развивает отношения с ОАЭ в различных сферах. Так, в прошлом году власти республики подписали с Эмиратами ряд важнейших соглашений в торгово-экономической и инвестиционной сферах на сумму свыше 10 миллиардов долларов.

Помимо этого, страны стараются укреплять сотрудничество в политической и дипломатической сферах. Так, к концу 2022 года в Эмиратах построят новое посольство Узбекистана. Общая площадь дипломатического объекта, который будет расположен в Абу-Даби, составит 5 575 квадратных метров.

Теги:
ОАЭ, рейс, самолет, Узбекистан



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