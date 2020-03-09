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Поэт Азим Суюн

Умер известный поэт Азим Суюн

Пресс-служба Союза писателей Узбекистана
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200309/13625119/Umer-izvestnyy-poet-Azim-Suyun.html

Азим Суюн являлся автором многих сборников стихотворений и дастанов и был обладателем множества наград. Его стихи были переведены на иностранные языки.

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. В возрасте 72 лет ушел из жизни известный поэт Азим Суюн. Об этом сообщила пресс-служба Союза писателей Узбекистана.

Азим Суюн родился в 1948 году в Самаркандской области. Окончил факультет журналистики Ташкентского государственного университета в 1977 году, после чего начал пробовать себя в различных изданиях.

Он работал в издательстве имени Гафура Гуляма, в Государственном агентстве печати, Союзе писателей Узбекистана, в газетах "Народное слово" и "Голос Узбекистана". Был также главным редактором журнала "Гулистан".

Помимо этого, Азим Суюн был заместителем депутата Олий Мажлиса и был членом Академии Искусств и Мировой Культуры.

За годы своей жизни Азим Суюн выпустил множество стихотворений, поэм, переводов, статей и текстов интервью.

"Мои стихи изданы на турецком, английском, арабском, русском, казахском, таджикском, киргизском, туркменском, каракалпакском и других языках мира", - писал поэт в своей автобиографии.

Несколько лет назад был издан сборник лучших стихов "Избранное" и сборник дастанов "Сарбадары".

Теги:
поэт, смерть



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