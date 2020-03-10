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Назначен первый замминистра дошкольного образования

Пресс-служба МДО
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200310/13631608/Naznachen-pervyy-zamministra-doshkolnogo-obrazovaniya.html

Как ранее отметила министр дошкольного образования Агриппина Шин, за последние два года в Узбекистане заметно улучшилась ситуация с обеспечением дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет.

ТАШКЕНТ, 10 мар - Sputnik. Первым замминистра дошкольного образования назначен Кахрамон Олимов, сообщила пресс-служба МДО со ссылкой на указ президента.

Кахрамон Танзилович Олимов
пресс-служба МДО
Кахрамон Танзилович Олимов

Ранее Олимов возглавлял Управление повышения качества педагогических кадров и координации деятельности педагогических колледжей в МДО.

Прежний первый замглавы Министерства дошкольного образования Собитхон Тургунов был назначен ректором Наманганского государственного университета.

Детский сад
Sputnik / Рамиз Бахтияров
На развитие дошкольного образования планируется выделить 182 млрд сумов

В Узбекистане дошкольному образованию уделяется большое внимание. По словам министра МДО Агриппины Шин, за последние два года удалось кардинально улучшить ситуацию с доступностью детских садов для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

В частности, на конец 2019 года в Узбекистане насчитывалось 13,5 тысячи детских садов, в то время как в конце 2017-го их было всего 5 211.

В итоге в детские сады сегодня устроены почти 52% детей, а два года назад этот показатель составлял всего 27%.

Между тем ситуация в этой сфере продолжает оставаться непростой, учитывая высокие темпы рождаемости. Новые детские сады попросту не успевают строить, поэтому для сокращения очередей в дошкольные учреждения группы стали формировать по 25-30 малышей, а то и больше.

Теги:
Узбекистан, заместитель министра, дошкольное образование, назначение



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