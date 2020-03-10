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Оружие, архивное фото

В Таджикистане осудили двух участников "банды GTA"

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200310/13632541/V-Tadzhikistane-osudili-dvukh-uchastnikov-bandy-GTA.html

В 2012-2014 годах в Подмосковье орудовала группа неизвестных лиц, совершавших жестокие убийства. В российских СМИ злоумышленников назвали "бандой GTA" — с отсылкой к популярной компьютерной игре.

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. В Таджикистане вынесен приговор двум оставшимся участникам "банды GTA" — Боиру Гуломову и Муроджону Каримову, сообщает РИА Новости со ссылкой на Генеральную прокуратуру России.

Судебная коллегия по уголовным делам суда Согдийской области признала Гуломова и Каримова виновными в совершении ряда тяжких преступлений, в числе которых — участие в банде, убийства, разбойные нападения. Оба получили по 25 лет колонии.

Ранее Гуломов и Каримов были объявлены в международный розыск. Отмечается, что Генпрокуратуре РФ пришлось направить коллегам в Таджикистан материалы дела с запросом на уголовное преследование, поскольку законодательство республики не позволяет выдавать своих граждан в другие государства для привлечения к уголовной ответственности.

Стритрейсеры на ночных рейдах по поиску банды ГТА. Архивное фото
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Банда GTA: кровавый след на дорогах России. СПРАВКА
Напомним, "бандой GTA" СМИ окрестили преступную группировку, которая совершала разбойные нападения в Подмосковье с 2012 по 2014 годы. Это название — отсылка к популярной компьютерной игре Grand Theft Auto (GTA).

В банду входили не менее 15 уроженцев Центральной Азии. За два года они убили 17 человек.

Преступники действовали по одной схеме: они дожидались ночи, а затем при помощи самодельных шипов пробивали колеса машин. Таким образом они вынуждали водителей останавливаться.

Когда жертвы выходили из автомобиля, их убивали, а затем забирали принадлежащее им имущество. 

Впоследствии сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать выживших членов группировки, в том числе уроженца Таджикистана Додохонова. В августе 2018 года их приговорили к пожизненному заключению.

Лишь один фигурант дела — Зафарджон Гулямов — избежал высшей меры: ему суд назначил 20 лет колонии строгого режима.

Теги:
банда, Таджикистан, Приговор, Суд, банда ГТА



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