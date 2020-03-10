В Таджикистане осудили двух участников "банды GTA"

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. В Таджикистане вынесен приговор двум оставшимся участникам "банды GTA" — Боиру Гуломову и Муроджону Каримову, сообщает РИА Новости со ссылкой на Генеральную прокуратуру России.
Судебная коллегия по уголовным делам суда Согдийской области признала Гуломова и Каримова виновными в совершении ряда тяжких преступлений, в числе которых — участие в банде, убийства, разбойные нападения. Оба получили по 25 лет колонии.
Ранее Гуломов и Каримов были объявлены в международный розыск. Отмечается, что Генпрокуратуре РФ пришлось направить коллегам в Таджикистан материалы дела с запросом на уголовное преследование, поскольку законодательство республики не позволяет выдавать своих граждан в другие государства для привлечения к уголовной ответственности.
В банду входили не менее 15 уроженцев Центральной Азии. За два года они убили 17 человек.
Преступники действовали по одной схеме: они дожидались ночи, а затем при помощи самодельных шипов пробивали колеса машин. Таким образом они вынуждали водителей останавливаться.
Когда жертвы выходили из автомобиля, их убивали, а затем забирали принадлежащее им имущество.
Впоследствии сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать выживших членов группировки, в том числе уроженца Таджикистана Додохонова. В августе 2018 года их приговорили к пожизненному заключению.
Лишь один фигурант дела — Зафарджон Гулямов — избежал высшей меры: ему суд назначил 20 лет колонии строгого режима.