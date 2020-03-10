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Пилоты в кабине самолета

Малайзийская компания хочет открыть в Узбекистане центр по подготовке летчиков

© CC0 / Unsplash / Mael BALLAND
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200310/13635948/Malayziyskaya-kompaniya-khochet-otkryt-v-Uzbekistane-tsentr-po-podgotovke-letchikov.html

В Министерстве транспорта республики состоялась встреча с делегацией из Малайзии во главе с исполнительным директором компании Midlands Aviation Pacific Asia.

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Исполнительный директор малайзийской компании Midlands Aviation Pacific Asia Радж Дарйрадж на встрече в Министерстве транспорта Узбекистана заявил о намерении открыть в Ургенче центр по подготовке летчиков. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса.

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"Министр транспорта Узбекистана Элёр Ганиев ознакомил иностранных гостей, которые интересуются новыми инвестиционными проектами, с реформами в сфере гражданской авиации, — говорится в публикации. — Господин Радж Дарйрадж, исполнительный директор компании Midlands Aviation Pacific Asia, заявил о желании организовать центр по подготовке летчиков в Ургенче и логистический хаб, а также презентовал свои проекты".

По итогам встречи стороны договорились создать специальную рабочую группу.

Напомним, с 1 октября 2019-го в международных аэропортах четырех городов республики — Нукусе, Карши, Термезе, Бухаре — введен режим "открытого неба" с применением "пятой свободы воздуха".

Кроме того, по данным пресс-службы Минтранса, в аэропортах Навои и Термеза планируется ввести режим "открытого неба" с предоставлением "седьмой свободы воздуха" для рейсов грузовых авиакомпаний.

Теги:
гражданская авиация, авиация, пилоты, пилот, Узбекистан, Малайзия



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