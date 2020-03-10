Малайзийская компания хочет открыть в Узбекистане центр по подготовке летчиков

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Исполнительный директор малайзийской компании Midlands Aviation Pacific Asia Радж Дарйрадж на встрече в Министерстве транспорта Узбекистана заявил о намерении открыть в Ургенче центр по подготовке летчиков. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса.
По итогам встречи стороны договорились создать специальную рабочую группу.
Напомним, с 1 октября 2019-го в международных аэропортах четырех городов республики — Нукусе, Карши, Термезе, Бухаре — введен режим "открытого неба" с применением "пятой свободы воздуха".
Кроме того, по данным пресс-службы Минтранса, в аэропортах Навои и Термеза планируется ввести режим "открытого неба" с предоставлением "седьмой свободы воздуха" для рейсов грузовых авиакомпаний.