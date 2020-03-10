В Узбекистане началась обязательная годичная подготовка детей к школе

Подготовительные группы были созданы в детских садах или же в других подходящих зданиях. Занятия продлятся до 20 августа.

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. По всему Узбекистану запустили обязательную годичную подготовку детей к школе, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

"Определены основные задачи Министерства дошкольного образования в данной сфере. В частности, министерство формирует подготовительные группы для детей, не охваченных дошкольным образованием", - говорится в сообщении.

Бесплатные занятия начались сегодня, 10 марта. Уроки продлятся до 20 августа.

Подготовительные группы были созданы в детских садах или же в других подходящих зданиях.

Занятия будут длиться 3-4 часа. В каждой группе будет не более 30 человек. Учеба будет проходить в одну или две смены.

Между тем пройти дошкольную подготовку должны не все дети. К примеру, воспитанники подготовительных групп, созданных при детских садах и за их пределами, освобождаются от обязательного бесплатного одногодичного обучения.

"Детям, прошедшим обучения в этих учреждениях, выдается сертификат государственного образца о прохождении одногодичной подготовки к начальному образованию", - следует из сообщения.

Ожидается, что к 2024/2025 учебному году все дети шестилетнего возраста получат дошкольное образование.

Проект по обязательной годичной подготовке детей к школе был запущен в декабре 2018 года. Тогда дошкольное образование получили 11 тысяч детей из Каракалпакстана, Ферганской области и Ташкента.

Программа рассчитана на детей, не посещающих дошкольные образовательные организации.