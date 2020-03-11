Ново-Ангренская ТЭС восстановила работу после аварии

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Ново-Ангренская ТЭС возобновила электроснабжение и работает в штатном режиме, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Девятого марта в 21.00 поступило сообщение об аварийной ситуации на станции. Из-за неисправности в системе подачи угля была приостановлена работа энергоблока №4. В итоге общая мощность станции снизилась с 800 до 420 мегаватт.
Именно из-за данной неисправности в энергосистеме страны сработала противоаварийная автоматика, которая привела к ограничению поставки электроэнергии жителям республики.
Неполадки были устранены к 23.00.
С 10 марта 02.35 станция работает в штатом режиме.