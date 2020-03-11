Ново-Ангренская ТЭС восстановила работу после аварии

Девятого марта на станции произошла аварийная ситуация. Это привело к тому, что в отдельных регионах Узбекистана были ограничены поставки электроэнергии.

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Ново-Ангренская ТЭС возобновила электроснабжение и работает в штатном режиме, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Девятого марта в 21.00 поступило сообщение об аварийной ситуации на станции. Из-за неисправности в системе подачи угля была приостановлена работа энергоблока №4. В итоге общая мощность станции снизилась с 800 до 420 мегаватт.

Именно из-за данной неисправности в энергосистеме страны сработала противоаварийная автоматика, которая привела к ограничению поставки электроэнергии жителям республики.

Неполадки были устранены к 23.00.

С 10 марта 02.35 станция работает в штатом режиме.