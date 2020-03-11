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Молодожены сидят в машине

Завтрак с невестой: в Ташкенте пройдет мероприятие для парочек

© CC0 / Unsplash / Iacob Hiticas
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200311/13641154/Zavtrak-s-nevestoy-v-Tashkente-proydet-meropriyatie-dlya-parochek.html

Как правильно организовать красивую свадьбу, отличные локации для свадебных церемоний и фотосессий, тенденции тематических торжеств - все это обсудят за завтраком.

ТАШКЕНТ, 11 мар - Sputnik. В Ташкенте пройдет специальное мероприятие для невест и женихов Wedding Brunch, информирует "Афиша.уз".

Четырнадцатого марта в Unique Present Media Holding соберутся все пары, которые готовятся к важному событию в их жизни.

"В комфортной обстановке женихи и невесты смогут пообщаться с профессиональными организаторами, обсудить детали своей будущей свадьбы, получить идеи для вдохновения и полезные советы, которые помогут сэкономить время, деньги и нервы", - говорится в сообщении.

Среди тем, которые планируется обсудить: как правильно организовать красивую свадьбу, отличные локации для свадебных церемоний и фотосессий, тенденции тематических торжеств, идеи для свадебных церемоний, девичников и мальчишников, тренды в оформлении свадебных торжеств весна/лето 2020 и многое другое. 

Штраф за "неправильное проведение свадеб" может достигать 11 млн сумов >>

Вход свободный после подтверждения регистрации. Начало мероприятия – 14 марта в 12.00.

Напомним, в феврале депутаты Законодательной палаты Олий Мажиса рассмотрели законопроект, который предусматривает установление штрафов за нарушение порядка проведения свадеб, семейных торжеств, поминальных обрядов и других мероприятий.

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За нарушение установленных правил лица должны будут заплатить штраф в размере десяти базовых расчетных величин — около 2, 23 милллиона сумов.

С 1 января этого года в Узбекистане официально вступил в силу документ, запрещающий пышные свадьбы.

Правила поведения свадеб в Узбекистане и в Таджикистане
Sputnik
Правила поведения свадеб в Узбекистане и в Таджикистане
Теги:
праздник, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, свадьба, жених, Невеста



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