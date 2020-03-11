Завтрак с невестой: в Ташкенте пройдет мероприятие для парочек

Как правильно организовать красивую свадьбу, отличные локации для свадебных церемоний и фотосессий, тенденции тематических торжеств - все это обсудят за завтраком.

ТАШКЕНТ, 11 мар - Sputnik. В Ташкенте пройдет специальное мероприятие для невест и женихов Wedding Brunch, информирует "Афиша.уз".

Четырнадцатого марта в Unique Present Media Holding соберутся все пары, которые готовятся к важному событию в их жизни.

"В комфортной обстановке женихи и невесты смогут пообщаться с профессиональными организаторами, обсудить детали своей будущей свадьбы, получить идеи для вдохновения и полезные советы, которые помогут сэкономить время, деньги и нервы", - говорится в сообщении.

Среди тем, которые планируется обсудить: как правильно организовать красивую свадьбу, отличные локации для свадебных церемоний и фотосессий, тенденции тематических торжеств, идеи для свадебных церемоний, девичников и мальчишников, тренды в оформлении свадебных торжеств весна/лето 2020 и многое другое.

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Вход свободный после подтверждения регистрации. Начало мероприятия – 14 марта в 12.00.

Напомним, в феврале депутаты Законодательной палаты Олий Мажиса рассмотрели законопроект, который предусматривает установление штрафов за нарушение порядка проведения свадеб, семейных торжеств, поминальных обрядов и других мероприятий.

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За нарушение установленных правил лица должны будут заплатить штраф в размере десяти базовых расчетных величин — около 2, 23 милллиона сумов.

С 1 января этого года в Узбекистане официально вступил в силу документ, запрещающий пышные свадьбы.