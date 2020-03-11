12:43 11 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB138.91
  • EUR10721.36
  • USD9500.54
Поиск
Купол мечети

В Узбекистане запущен сайт по вопросам религии

© Sputnik / Александр Паниотов
Общество
Получить короткую ссылку
24 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200311/13641979/V-Uzbekistane-zapuschen-sayt-po-voprosam-religii.html

В Узбекистане начал работу портал, который в будущем, как ожидается, превратится в энциклопедический источник по фетвам и вопросам шариата.

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Управление мусульман Узбекистана запустило в тестовом режиме сайт, который поможет верующим получать ответы на религиозные вопросы.

На портале представлены следующие разделы: "Акида", "Чистота", "Намаз", "Ураза", "Закят", "Хадж и умра", "Никах", "Талак", "Торговля и коммерция", "Клятва и обет", "Аренда", "Халяль-Харам", "Духовное воспитание" и другие.

Для вопросов есть отдельный соответствующий раздел. К тексту можно прикрепить аудио, видео и фото.

Управление мусульман Узбекистана запустило сайт fatvo.uz
fatvo.uz
Управление мусульман Узбекистана запустило сайт fatvo.uz

В Управлении мусульман надеются, что в будущем новый сайт превратится в энциклопедический источник по фетвам и вопросам шариата.

Напомним, прошлой весной в Узбекистане впервые была запущена горячая линия по вопросам религии. Все желающие могли задать вопросы улемам о правилах соблюдения поста в Рамадан. Такой возможностью воспользовались более пяти тысяч человек.

Позднее, в декабре, в республике начал работу кол-центр, призванный помогать мусульманам устранять пробелы в знаниях относительно молитвы. Его номер: 78 150 33 44.

Теги:
ислам, религия, Управление мусульман Узбекистана, Узбекистан, фетва



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Царство льда и снега: Антарктика глазами российских моряков — фотолента
США выводят войска из Афганистана, уступая террористам
Военнослужащие США покидают Афганистан — наступит ли мир в регионе?
Образ узбекской женщины на протяжении столетия
Как изменились женщины в Узбекистане за один век

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться