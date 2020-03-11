В Узбекистане запущен сайт по вопросам религии

В Узбекистане начал работу портал, который в будущем, как ожидается, превратится в энциклопедический источник по фетвам и вопросам шариата.

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Управление мусульман Узбекистана запустило в тестовом режиме сайт, который поможет верующим получать ответы на религиозные вопросы.

На портале представлены следующие разделы: "Акида", "Чистота", "Намаз", "Ураза", "Закят", "Хадж и умра", "Никах", "Талак", "Торговля и коммерция", "Клятва и обет", "Аренда", "Халяль-Харам", "Духовное воспитание" и другие.

Для вопросов есть отдельный соответствующий раздел. К тексту можно прикрепить аудио, видео и фото.

fatvo.uz Управление мусульман Узбекистана запустило сайт fatvo.uz

В Управлении мусульман надеются, что в будущем новый сайт превратится в энциклопедический источник по фетвам и вопросам шариата.

Напомним, прошлой весной в Узбекистане впервые была запущена горячая линия по вопросам религии. Все желающие могли задать вопросы улемам о правилах соблюдения поста в Рамадан. Такой возможностью воспользовались более пяти тысяч человек.

Позднее, в декабре, в республике начал работу кол-центр, призванный помогать мусульманам устранять пробелы в знаниях относительно молитвы. Его номер: 78 150 33 44.