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В Узбекистане распределение дел между судьями доверят электронике

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200311/13644587/V-Uzbekistane-raspredelenie-del-mezhdu-sudyami-doveryat-elektronike.html

Глава государства во вторник подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием порядка ведения дел в судах".

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В Узбекистане дела между судьями будет распределять автоматизированная информационная система, сообщается на официальном Telegram-канале Минюста "Правовая информация". Это предусмотрено законом, который 10 марта подписал президент республики Шавкат Мирзиёев.

Ранее дела распределяли председатели соответствующих судов, а в Верховном суде — председатели судебных коллегий. 

Внедряемая в республике программа будет учитывать нагрузку и специализацию судей. Ожидается, что новый механизм позволит исключить "человеческий фактор" и снизить уровень бюрократии.

Порядок автоматического распределения между судьями должен утвердить Президиум Верховного суда.

Теги:
технологии, Суд, судья, Узбекистан



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