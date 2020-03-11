В Узбекистане распределение дел между судьями доверят электронике

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В Узбекистане дела между судьями будет распределять автоматизированная информационная система, сообщается на официальном Telegram-канале Минюста "Правовая информация". Это предусмотрено законом, который 10 марта подписал президент республики Шавкат Мирзиёев.
Ранее дела распределяли председатели соответствующих судов, а в Верховном суде — председатели судебных коллегий.
Внедряемая в республике программа будет учитывать нагрузку и специализацию судей. Ожидается, что новый механизм позволит исключить "человеческий фактор" и снизить уровень бюрократии.
Порядок автоматического распределения между судьями должен утвердить Президиум Верховного суда.