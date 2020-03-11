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Новый детский сад открыли в Сергелийском районе Ташкента.

Американский "Корпус милосердия" хочет улучшить питание в детсадах Узбекистана

Sputnik / Дильшода Рахматова
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200311/13646038/Amerikanskiy-Korpus-miloserdiya-khochet-uluchshit-pitanie-v-detsadakh-Uzbekistana.html

"Корпус милосердия" — уже вторая американская НПО, которая возобновила свою деятельность в республике после длительного перерыва.

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Американская неправительственная организация Mercy Corps ("Корпус милосердия") в ближайшие пять лет планирует реализовать в 410 сельских детсадах Узбекистана проект, связанный с продуктами питания, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции республики. 

НПО возобновляет свою деятельность в Узбекистане спустя 14 лет. Представительство прекратило свою работу в республике в 2006 году после того, как налоговые органы страны обвинили ее в сокрытии наличных средств при реализации программы микрокредитования.

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"Министерством юстиции республики Узбекистан зарегистрирован филиал международной некоммерческой организации "Корпуса Милосердия" (Mercy Corps) (США) в Узбекистане", — говорится в публикации на Telegram-канале министерства.

Отмечается, что организация намерена реализовать в Узбекистане в 2020-2025 годы проект "Продукты питания для образования и детского питания в Узбекистане", финансируемый Министерством сельского хозяйства США. Проект будет осуществляться в 410 сельских детсадах в Каракалпакстане и Сурхандарьинской области.

Неправительственная организация Mercy Corps была создана в США в 1979-м. В числе ее задач — помощь беженцам и жертвам стихийных бедствий. Это уже вторая американская НПО, которая возобновила свою деятельность в Узбекистане после длительного перерыва. В августе 2018 года American Councils for Collaboration in Education and Language Study (ACCELS), специализирующаяся на обмене и стажировке студентов и преподавателей, спустя 12 лет вновь приступила к работе в республике.

Теги:
дети, детские сады, питание, США, Узбекистан



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