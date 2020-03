Американский "Корпус милосердия" хочет улучшить питание в детсадах Узбекистана

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Американская неправительственная организация Mercy Corps ("Корпус милосердия") в ближайшие пять лет планирует реализовать в 410 сельских детсадах Узбекистана проект, связанный с продуктами питания, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции республики.

НПО возобновляет свою деятельность в Узбекистане спустя 14 лет. Представительство прекратило свою работу в республике в 2006 году после того, как налоговые органы страны обвинили ее в сокрытии наличных средств при реализации программы микрокредитования.

"Министерством юстиции республики Узбекистан зарегистрирован филиал международной некоммерческой организации "Корпуса Милосердия" (Mercy Corps) (США) в Узбекистане", — говорится в публикации на Telegram-канале министерства.

Отмечается, что организация намерена реализовать в Узбекистане в 2020-2025 годы проект "Продукты питания для образования и детского питания в Узбекистане", финансируемый Министерством сельского хозяйства США. Проект будет осуществляться в 410 сельских детсадах в Каракалпакстане и Сурхандарьинской области.

Неправительственная организация Mercy Corps была создана в США в 1979-м. В числе ее задач — помощь беженцам и жертвам стихийных бедствий. Это уже вторая американская НПО, которая возобновила свою деятельность в Узбекистане после длительного перерыва. В августе 2018 года American Councils for Collaboration in Education and Language Study (ACCELS), специализирующаяся на обмене и стажировке студентов и преподавателей, спустя 12 лет вновь приступила к работе в республике.