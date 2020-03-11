"Дорога памяти" длиною в бесконечность

Собрано уже около миллиона фотографий и историй о победителях – фронтовиках, тружениках тыла, партизанах – всех тех, кто подарил миру свободу.

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. К празднику Победы в России стартовал уникальный мультимедийный музейный комплекс, призванный увековечить память героев Великой Отечественной войны, одержавших победу над нацизмом.

Он представляет собой "Дорогу памяти", которая включает в себя информацию о ветеранах: их имена, фотографии и письма военных лет, информацию об их заслугах и славном пути. Все эти данные помогут стать ближе к великим предкам и Великой Победе, ведь люди и события живут в сердцах миллионов, когда о них помнят!

Каждый штрих "Дороги памяти" останется в галереях музея славы (парк "Патриот" в Московской области).

Теперь проект вышел на международный уровень. Собрано уже около миллиона фотографий и историй о победителях – фронтовиках, тружениках тыла, партизанах – всех тех, кто подарил миру свободу.

Проект призывает к поддержке каждого! Рассказать о своих предках, которые участвовали в Великой Отечественной войне можно на сайте "Дороги памяти": foto.pamyat-naroda.ru. Сюда можно без регистрации загрузить фото и информацию о участнике тех страшных битв.

В Узбекистане также основательно готовятся к празднованию годовщины Великой Победы. Летом прошлого года президент страны дал указания по строительству в Алмазарском районе Парка Победы в Ташкенте. Завершить создание комплекса планируют к 75-летию победы над фашизмом.

В странах СНГ к 75-й годовщине Победы высадят миллионы деревьев >>

Общее оформление парка будет выдержано в стилистике военных лет, у входа будет установлена Арка Победы и мемориал "Ода стойкости" в память о жительнице Узбекистана Зульфии Зокировой, которая потеряла на войне пятерых сыновей. На территории парка также разместятся музей, библиотеки, Wi-Fi-зоны, сценические площадки. Президент поручил профильным ведомствам и министерствам разработать проект концепции Парка Победы с учетом мнений историков и общественности.