Экспортные товары стали оформляться на таможне в три раза быстрее

В Узбекистане действуют "желтый", "красный", "зеленый" и "синий коридоры", которые позволяют более эффективно воспользоваться ресурсами таможенных органов.

ТАШКЕНТ, 11 мар - Sputnik. В таможенных органах Узбекистана происходит планомерный переход от проведения "тотального" таможенного контроля к современному и рациональному таможенному администрированию, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Ограниченные ресурсы таможенных органов необходимо эффективно использовать на наиболее рисковых операциях и поставках, где существует повышенное налогообложение и постоянно нарушаются таможенные правила, которые, к примеру, подрывают интересы отечественных производителей.

Именно так считает заместитель председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Бахтиер Рахимов.

На всех остальных направлениях, по его мнению, таможенный контроль можно ослабить.

"Там, где рисков нет либо его риски минимальны с точки зрения последствий возможных нарушений, можно использовать самые упрощенные технологии таможенного оформления", - отметил он.

Внедрение системы управления рисками позволило снизить административные барьеры по отношению к участникам внешнеэкономической деятельности. Это позволило сэкономить время и ускорить таможенную очистку товаров (таможенное оформление и уплата таможенных пошлин).

Если сейчас на оформление декларации на вывоз товаров уходит в среднем 44 минуты, то раньше на это требовалось в среднем 2 часа 16 минут. То есть, время, затрачиваемое на таможенное оформление при экспорте товаров, сократилось втрое.

Что касается импорта, этот показатель сократился в 2,6 раза и в настоящий момент составляет 2 часа 34 минуты. Ранее на таможенное оформление декларации при импорте товаров затрачивалось в среднем 6 часов 44 минуты.

Грузовые таможенные декларации за последний год были оформлены:

22,7% (или 174 305 единиц) в "зеленом" коридоре;

39% (или 300 367 единиц) в "желтом" коридоре;

38,3% (или 294 167 единиц) в "красном" коридоре.

С 1 декабря 2018 года была внедрена автоматизированная система управления рисками с использованием "желтого" и "красного" коридоров, где таможенный контроль проходят товары и транспортные средства со средним и высоким показателем риска.

Внести изменения в грузовую таможенную декларацию стало проще >>

C 1 марта 2019 года были внедрены "зеленый" и "синий" коридоры, где таможенный контроль проходят товары и транспортные средства с низким уровнем риска.

При этом:

в "желтом коридоре" проверяются таможенные декларации, документы и сведения и товарах и транспортных средствах, имеющих средний показатель уровня риска или определенных случайным выбором;

в "красном коридоре" проводится проверка товаров и транспортных средств, имеющих высокий показатель уровня риска или определенных случайным выбором;

в "зеленом коридоре" не будет осуществляться таможенный контроль;

в "синем коридоре" проверяются товары, имеющие средний показатель уровня риска или определенных случайным выбором.

По данным ГТК, данная система позволила взыскать в госбюджет таможенных платежей на сумму 81,6 миллиарда сумов.