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Шавкат Мирзиёев заявил о повышении контроля за здоровьем населения

Шавкат Мирзиёев заявил о повышении контроля за здоровьем населения

Пресс-служба
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200312/13650363/Shavkat-Mirziev-zayavil-o-povyshenii-kontrolya-za-zdorovem-naseleniya.html

Президент дал распоряжение ответственным лицам проводить анализ факторов и причин заболеваний, разрабатывать соответствующие рекомендации, принимать и реализовать программы по каждому региону.

ТАШКЕНТ, 12 мар - Sputnik. Вчера, 11 марта, Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное повышению эффективности системы охраны общественного здоровья в Узбекистане, сообщает пресс-служба.

На мероприятии отмечалось, что распространение в мире коронавирусной инфекции (COVID-19) в определенной степени вызывает обеспокоенность и у населения Узбекистана. Предотвращение проникновения в страну этой болезни требует прежде всего вывести на еще более высокий уровень работу узбекской системы здравоохранения, в том числе в направлении профилактики.

Шавкат Мирзиёев заявил о повышении контроля за здоровьем населения
Пресс-служба
Шавкат Мирзиёев заявил о повышении контроля за здоровьем населения

В связи с этим Министерству здравоохранения и Агентству санитарно-эпидемиологического благосостояния даны дополнительные поручения относительно принимаемых карантинных и профилактических мер.

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Указано на необходимость закрепления за Агентством санитарно-эпидемиологического благополучия Центра поддержки здорового образа жизни и повышения физической активности населения, ориентировав потенциал агентства на эффективную организацию решения указанных задач.

"Имеются все основания утверждать, что система обеспечения безопасности продуктов питания в нашей стране отсутствует. К примеру, существует категорический запрет на использование технического пальмового масла в продуктах питания, однако соответствующие контрольные механизмы не внедрены. При этом данный ингредиент представляет опасность для здоровья человека, поражает жизненно важные органы и приводит к возникновению онкологических заболеваний", - говорится в сообщении.

Сельским врачебным пунктам предписано организовать целевые медицинские осмотры и обследования на инфекционные и неинфекционные заболевания. К примеру, после 40 лет растут риски инфаркта, инсульта, диабета, у женщин старше 35 лет – подверженность к раковым заболеваниям.

Шавкат Мирзиёев заявил о повышении контроля за здоровьем населения
Пресс-служба
Шавкат Мирзиёев заявил о повышении контроля за здоровьем населения

Также Шавкат Мирзиёев дал распоряжение ответственным лицам проводить анализ факторов и причин заболеваний, разрабатывать соответствующие рекомендации, принимать и реализовать программы по каждому региону.

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Напомним, сегодня разработанные в России тест-системы по коронавирусу переданы Узбекистану.

Вчера Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса Covid-19 пандемией.

Число заболевших пневмонией превысило 119 тысяч человек. Число скончавшихся - 4 379, вылечившихся - более 65 тысяч.

Первое место по количеству заболевших занимает Китай, за ним идут Южная Корея, Италия и Иран.

Эпидемия охватила 101 страну.

Теги:
Медицина, здоровье, вирус, коронавирус, Узбекистан, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев



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