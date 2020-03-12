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В Узбекистане провели рейд по организациям, принуждающим к труду

Sputnik
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200312/13651611/V-Uzbekistane-proveli-reyd-po-organizatsiyam-prinuzhdayuschim-k-trudu.html

В целях достижения строгого соблюдения норм рабочего времени в организациях и ведомствах проводятся системные проверки.

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Госинспекция по труду Узбекистана провела проверки госорганов в связи с жалобами их сотрудников на привлечение к работе сверхурочно и в выходные дни, сообщили в пресс-службе Министерства занятости и трудовых отношений республики.

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Инспекцию провели в 3 993 организациях и ведомствах.

В 2 450 случаях были выявлены нарушения закона, из них в 1 716 случаях сотрудников заставляли работать сверхурочно, еще в 734 случаях — работать в выходные дни.

В итоге 5 261 организация получила письменное предупреждение, 465 – письменное предписание, 49 были оштрафованы.

Госинспекция продолжает проводить проверки.

Напомним, в сентябре 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обещал покончить у себя в стране с принудительным трудом и подтвердил приверженность властей к сотрудничеству с Международной организацией труда (МОТ).

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В августе прошлого года глава республики подписал закон, согласно которому штрафы за принудительный труд увеличивались в десять раз.

Теги:
Узбекистан, работа, Труд



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