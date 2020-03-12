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Фонтан в центре МДЦ Tashkent City

В Ташкенте снова заработал танцующий фонтан

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200312/13655120/V-Tashkente-snova-zarabotal-tantsuyuschiy-fontan.html

Жители столицы долгое время ждали открытия. Теперь туристы и узбекистанцы смогут каждый вечер любоваться этой красотой.

ТАШКЕНТ, 12 мар - Sputnik. Долгожданное событие для столицы: на территории парка Tashkent City снова заработал танцующий фонтан, сообщает хокимият.

Расписание сеансов: 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 и 20.30.

Напомним, великолепный парк в МДЦ Tashkent City открылся в октябре 2019 года.

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Его главным украшением стал огромный музыкальный лазерный фонтан, который изготавливали и устанавливали специалисты китайской компании на искусственном озере площадью 1,5 га.

Струи фонтана способны достигать в высоту 60 метров.

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Подсветка из 600 прожекторов и лазерные установки преображают фонтан в ночное время.

Теги:
достопримечательности, город, Tashkent City, Tashkent City, музыкальные фонтаны, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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