В Маргилане прошел массовый арест водителей "Дамасов"

Задержанные припарковали свои авто на пешеходном переходе напротив местного торгового центра, что запрещено правилами дорожного движения. Таким образом на дороге образовался затор.

ТАШКЕНТ, 12 мар - Sputnik. В городе Маргилане Ферганской области 19 водителей автомобилей марки Damas арестовали за неподчинение правоохранительным органам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУБДД.

Информационная служба УВД Ферганской области В Маргилане задержали водителей Damas

Как выяснилось, задержанные припарковали свои авто на пешеходном переходе напротив местного торгового центра, что запрещено правилами дорожного движения. Таким образом на дороге образовался затор.

На требования правоохранительных органов убрать машины с неположенного места водители маршрутных такси ответили отказом.

Информационная служба УВД Ферганской области В Маргилане задержали водителей Damas

По решению административного суда в Маргилане шесть водителей были приговорены к 15 суткам ареста, 8 – к 10 суткам и 5 – к 5 суткам заключения, по статьям 183 ("Мелкое хулиганство"), 194 ("Невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел") и 195 ("Невыполнение законных требований военнослужащего (сотрудника) Национальной гвардии") Кодекса об административной ответственности.

Подобный бунт таксистов произошел в октябре прошлого года - в Telegram-группе "Водители Янгиюля" появилась аудиозапись, на которой мужчина, представившийся замначальника УБДД Усмоном, нецензурно выражается в адрес районных таксистов.

Тогда заместитель начальника УБДД Янгиюльского района Ташкентской области старший инспектор Усмон Замонов был уволен из-за нецензурной брани.