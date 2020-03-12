Как в Узбекистане получить лицензию на продажу оружия — новые правила

За то чтобы получить подобное разрешение, необходимо будет заплатить как минимум три миллиона сумов.

ТАШКЕНТ, 12 мар - Sputnik. В Узбекистане утвердили новый порядок получения разрешения на продажу оружия.

Это следует из постановления Кабмина "О лицензировании деятельности по производству, ремонту и реализации гражданского и служебного оружия, а также его боеприпасов".

Согласно документу, любой подобной деятельностью могут заниматься только юридические лица, зарегистрированные на территории Узбекистана.

Запрещается выдавать лицензии или права на них другим лицам.

Лицензирование деятельности по производству, ремонту и реализации гражданского и служебного оружия, а также его боеприпасов осуществляется Национальной гвардией.

Разрешение выдается на неограниченный срок. Его можно получить как на весь вид лицензируемой деятельности, так и на ее часть.

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За рассмотрение заявки необходимо будет заплатить сбор в размере четырехкратной суммы БРВ (892 тысячи сумов).

За выдачу лицензии взимается госпошлина в размере 10-кратной суммы БРВ (2,23 миллиона сумов).

Контроль за соблюдением требований и условий лицензии будет осуществояться специальным органом.