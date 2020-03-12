В Узбекистане еще одному владельцу отеля вручили денежный сертификат

ТАШКЕНТ, 12 мар - Sputnik. Предпринимателю, построившему отель в Хорезмской области, компенсировали 2,28 миллиарда сумов.
Денежный сертификат вручил владельцу хорезмской гостиницы "Узбекистан" лично вице-премьер и глава Госкомтуризма Азиз Абдухакимов.
Отелю присвоена категория "три звезды". В нем 57 номеров, рассчитанных на прием 114 постояльцев.
"В 2019 году в Хорезмской области было введено в эксплуатацию 87 средств размещения, которые начали предоставлять качественные гостиничные услуги туристам", - отметили в Госкомтуризма.
Это, к слову, в семь раз больше, чем было в прошлом году.
Напомним, в мае 2019 года правительство приняло постановление "О мерах по созданию благоприятных условий для дальнейшего развития деятельности гостиничных хозяйств", согласно которому инвесторам возвращается часть затрат на строительство и оснащение новых гостиниц.
Субсидия выделяется один раз, ее размер составляет:
- 40 миллионов сумов за каждый номер в гостиницах с категорией "три звезды";
- 65 миллионов сумов за каждый номер в гостиницах с категорией "четыре звезды".
Государство впервые компенсировало траты на строительство отеля в декабря. Денежный сертификат на сумму четыре милллиарда сумов был вручен владельцу самаркандской гостиницы Grand Hotel Sogdiana.