В Узбекистане еще одному владельцу отеля вручили денежный сертификат

Сегодня в республике сфере туризма уделяется особое внимание. Для владельцев туристического бизнеса существует большое количество льгот.

ТАШКЕНТ, 12 мар - Sputnik. Предпринимателю, построившему отель в Хорезмской области, компенсировали 2,28 миллиарда сумов.

Денежный сертификат вручил владельцу хорезмской гостиницы "Узбекистан" лично вице-премьер и глава Госкомтуризма Азиз Абдухакимов.

Пресс-служба Госкомтуризма Азиз Абдухакимов вручил сертификат владельцу 3-х звездочной гостиницы в Хорезме

Отелю присвоена категория "три звезды". В нем 57 номеров, рассчитанных на прием 114 постояльцев.

"В 2019 году в Хорезмской области было введено в эксплуатацию 87 средств размещения, которые начали предоставлять качественные гостиничные услуги туристам", - отметили в Госкомтуризма.

Это, к слову, в семь раз больше, чем было в прошлом году.

Напомним, в мае 2019 года правительство приняло постановление "О мерах по созданию благоприятных условий для дальнейшего развития деятельности гостиничных хозяйств", согласно которому инвесторам возвращается часть затрат на строительство и оснащение новых гостиниц.

Субсидия выделяется один раз, ее размер составляет:

40 миллионов сумов за каждый номер в гостиницах с категорией "три звезды";

65 миллионов сумов за каждый номер в гостиницах с категорией "четыре звезды".

Государство впервые компенсировало траты на строительство отеля в декабря. Денежный сертификат на сумму четыре милллиарда сумов был вручен владельцу самаркандской гостиницы Grand Hotel Sogdiana.