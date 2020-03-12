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В Узбекистане еще одному владельцу отеля вручили денежный сертификат

Пресс-служба Госкомтуризма
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200312/13658252/V-Uzbekistane-esche-odnomu-vladeltsu-otelya-vruchili-denezhnyy-sertifikat.html

Сегодня в республике сфере туризма уделяется особое внимание. Для владельцев туристического бизнеса существует большое количество льгот.

ТАШКЕНТ, 12 мар - Sputnik. Предпринимателю, построившему отель в Хорезмской области, компенсировали 2,28 миллиарда сумов.

Денежный сертификат вручил владельцу хорезмской гостиницы "Узбекистан" лично вице-премьер и глава Госкомтуризма Азиз Абдухакимов.

Пресс-служба Госкомтуризма
Азиз Абдухакимов вручил сертификат владельцу 3-х звездочной гостиницы в Хорезме

Отелю присвоена категория "три звезды". В нем 57 номеров, рассчитанных на прием 114 постояльцев.

"В 2019 году в Хорезмской области было введено в эксплуатацию 87 средств размещения, которые начали предоставлять качественные гостиничные услуги туристам", - отметили в Госкомтуризма.

Это, к слову, в семь раз больше, чем было в прошлом году.

Напомним, в мае 2019 года правительство приняло постановление "О мерах по созданию благоприятных условий для дальнейшего развития деятельности гостиничных хозяйств", согласно которому инвесторам возвращается часть затрат на строительство и оснащение новых гостиниц.

Субсидия выделяется один раз, ее размер составляет:

  •  40 миллионов сумов за каждый номер в гостиницах с категорией "три звезды";
  • 65 миллионов сумов за каждый номер в гостиницах с категорией "четыре звезды".

Государство впервые компенсировало траты на строительство отеля в декабря. Денежный сертификат на сумму четыре милллиарда сумов был вручен владельцу самаркандской гостиницы Grand Hotel Sogdiana.

Теги:
Госкомтуризм, Азиз Абдухакимов, Хорезм, сертификат, гостиница



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