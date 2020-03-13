Русская летопись Бухары: история газеты, спасшей город от катастрофы

Единственное печатное издание, выходящее на русском языке в Бухаре, в 2020 году отмечает свой столетний юбилей. Оно сменило несколько названий, но по-прежнему остается главной летописью региона.

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. На своем веку "Бухарский вестник" пережил многое: были взлеты и падения, сменялись эпохи, руководители государства, да и сама страна уже стала другой. В угоду политической конъюнктуре не раз менялось и само название газеты. Несмотря на это, она ведет непрерывную летопись новейшей истории края, а порой и объединяет сердца людей…

В День работников печати и средств массовой информации 27 июня одна из старейших газет страны отметит свой вековой юбилей. Первый номер бухарских "Известий" вышел в январе 1920 года. Затем издание не раз сменит свое название, будет "Азад Бухара", "Красная Бухара", "Советская Бухара", "Бухарские известия" и наконец — "Бухарский вестник". Нынешние его учредители — Бухарский областной Кенгаш (Совет) народных депутатов и областной хокимият.

Русское слово Востока

На протяжении многих лет "Бухарский вестник" остается единственной газетой в области, издающейся на русском языке. Среди постоянных тем, освещаемых на ее страницах, — жизнь русской диаспоры и продвижение русской культуры. Как рассказала корреспонденту Sputnik заместитель главного редактора Светлана Ахмедова, в основном это осуществляется через освещение мероприятий областного Русского культурного центра. Помимо этого, ведется тесное сотрудничество с местными учителями русского языка и литературы.

"В частности, мы публикуем их статьи, где они высказывают свои идеи по методике преподавания языка. Не забываем о русских классиках. Недавно освещали вечера памяти Владимира Высоцкого и Александра Грибоедова, проходившие в Бухаре. Также следим за событиями Татаро-Башкирского культурного центра", — говорит Ахмедова.

Однако, отмечает она, газета – это прежде всего летопись жизни края, которую не ведет ни одно другое СМИ. В этом и есть ее историческая ценность, особенно на фоне того, что русскоязычное население по разным обстоятельствам покидает родные места.

"Газета имеет свой облик, свою тематику, идейную направленность и свой мир. Наша задача — сохранить ее для тех, кто придет после нас. К юбилею мы готовим серию материалов, посвященных истории издания, ну и конечно, тому, о чем писалось на его страницах за это время", — рассказывает замредактора.

По полям на каблуках и – замуж

Светлана Ахмедова практически всю свою жизнь посвятила работе в "Бухарском вестнике", придя в газету сразу после окончания Бухарского педагогического института (сейчас Бухарский государственный университет). Однако сотрудничать с тогдашней "Советской Бухарой" она начала еще раньше – со второго курса вуза, где была заместителем редактора стенгазеты "Юный филолог". Первая должность оказалась пророческой.

Sputnik Заместитель главного редактора газеты "Бухарский вестник" Светлана Ахмедова

"Редактором стенгазеты был Акрам Муртазаев. Он тоже связал свою жизнь с журналистикой, работал в "Комсомольской правде", а также собкором "Правды". До сих пор, хоть он уже на пенсии, сотрудничает с "Московским комсомольцем". Как-то к нам на кафедру пришла молодая журналистка "Советской Бухары" и попросила, чтобы мы для газеты писали статьи, приуроченные к юбилейным датам русских классиков, каким-то праздникам. Так моя жизнь навсегда связалась с газетой", — вспоминает Ахмедова.

В ее трудовой книжке лишь одна запись о месте работе — менялись лишь должности: сначала корректор, затем корреспондент отдела культуры. Вскоре она возглавила работу отдела сельского хозяйства, затем агропромышленного комплекса.

В рабочие обязанности юной хрупкой девушки европейской наружности входили служебные командировки на село. Поначалу это вызывало удивление не только у местных жителей, но и руководства области. Иначе быть не могло: молодая девушка с модной прической да еще на каблуках ходит по полям, интересуется выращиванием шелкопряда, племенной работой в животноводстве, ремонтом сельхозтехники…

"Я работала при многих первых секретарях обкома партии (ныне хокимы). И каждый из них мне предлагал брезентовые сапоги, в которых ходили сельчанки. Я упорно от них отказывалась, потому как считала, что женщина-журналист всегда должна выглядеть представительно. Это мнение не изменилось до сих пор", — признается Ахмедова.

Перед привлекательностью молодой журналистки не смог устоять и ее муж – фотокорреспондент "Бухарского вестника" Сергей Полетаев. Они вместе уже 40 лет. Сблизила их работа. Сказались совместные служебные командировки, которые затем выливались в интереснейшие, а порой и острые репортажи, проблемные статьи, интервью.

"В редакцию он пришел в 1975 году, а спустя 5 лет это творческое сотрудничество переросло в семейный союз. С тех пор мы совмещаем творчество с семьей. Это очень хорошо для журналистки, ведь, как показывает практика, многие женщины были вынуждены в то время уходить с работы из-за непонимания их супругов – командировки, ночные дежурства, общение с мужчинами. Наш союз получился удачным", — не без гордости заметила она.

На сегодняшний день обоюдный стаж работы этой семейной пары в одной газеты составляет почти 90 лет. По сути, они сами являются летописцами последних 45 лет истории Бухарской области. А в каких-то моментах и ее вершителями.

Сила слова и разрушенный город

Даже в те сложные времена строгой редакционной политики и цензуры издания решали вполне реальные и острые проблемы общества. Так, информационная компания, организованная Ахмедовой еще в советские годы, позволила предотвратить, как считает она, настоящий природный кризис, равносильный Аральской катастрофе.

Руководство Узбекской ССР планировало построить в Караулбазарской степи завод витаминных концентратов для животноводства. Газета стала бить тревогу, ведь это весьма канцерогенное производство, требующее очень большого количества воды. К тому же, роза ветров веет в сторону Бухары.

"Мы тогда списались с ленинградскими экологами и узнали, что у них на Черной Речке был точно такой же завод, от которого они с очень большим трудом избавились. Меня поддержали наши специалисты, экологи, простые люди и ветераны труда. Мы смогли отстоять свое мнение не только перед руководством области, но и убедили могущественный в те времена Кабинет министров", — вспоминает замредактора "Бухарского вестника".

Она рада, что опасное предприятие здесь так и не построили, и считает, что тем самым удалось сохранить жизни людей. Позже на этом месте возвели Бухарский нефтеперерабатывающий завод, который стал флагманом отечественной нефтегазовой промышленности и градообразующим предприятием, где работают сотни человек.

К сожалению, другой катастрофы уже естественного характера предотвратить не удалось: весной 1976 года в городе Газли произошла серия катастрофических землетрясений. Магнитуда колебания в эпицентре достигала 10 баллов. Стихия оставила от населенного пункта одни руины. Сергей Полетаев был одним из тех, кто ездил освещать последствия катастрофы.

"Перед нами предстало страшное зрелище. Я помню разваленные дома, трещины в земле ближе к эпицентру. Приехали из Москвы сейсмологи, устанавливали аппаратуру, делали замеры, чтобы предугадать будущие толчки. Снимал научных сотрудников, разбор завалов, начало строительства. На месторождения выезжали, которые не особо пострадали. Несмотря на то что город был разрушен на 90%, восстановить его удалось быстро. Люди героически все это переносили", — вспоминает далекие события Сергей Полетаев.

Встречи с Рашидовым и ручки от Каримова

Но чаще всего газета освещала глобальные проекты и грандиозные стройки: Аму-Бухарский канал, Навоийский канал (в то время нынешняя Навоийская область входила в состав Бухарской), насосная станция "Хамза-2", освоение Караулбазарской степи, Уртачульского массива…

Sputnik Фотокорреспондент "Бухарского вестника" Сергей Полетаев показывает архивные фотографии из своих редакционных командировок

"На открытие насосной станции приезжал лично первый секретарь республики Шараф Рашидов. Тогда я его увидел в первый раз. Потом он открывал еще и Навоийский оросительный канал, а также ипподром в Бухаре. Помню, как-то приезжал с ним секретарь ЦК КПСС Яков Рябов. Местные жители окружили их, рассказывали о том, как им живется в регионе. Тогда не было никакого оцепления, ограничений каких-то. Все могли подойти к высшему руководству страны", — вспоминает фотокорр "Бухарского вестника".

Такие же вольности были и в первые годы независимости. Полетаев рассказал, как в 1992 году с бухарцами в чайхане на Ляби-хаузе, что в центре старого города, общался сам Ислам Каримов. Он спрашивал, что волнует жителей города. Аксакалы отвечали: "Лишь бы не было войны".

"Корреспондентом УзА в те годы работал Ильхом Сафаров, ныне уже покойный. Мы вместе на встречи с Каримовым ходили. Как-то раз, после заданных вопросов, Сафаров неожиданно попросил у президента в подарок авторучку. Тот не отказал. Спустя несколько лет глава государства посетил Бухару с тогдашним премьер-министром Пакистана Беназирой Бхутто. Мы стояли с Сафаровым во дворе музея Мохи-Хосса (летняя резиденция эмира Бухары). Каримов вышел один и подошел к нам. "Где мои ручки?", — спросил он. Тот распахнул пиджак и ответил: "Все у сердца храню". К внутреннему карману были прикреплены уже четыре авторучки. В этот день он прикрепил туда очередную, пятую от президента", — вспоминает Полетаев.

Продолжение следует..?

Бухарская газета, как бы она не называлась, имела довольно высокую популярность несмотря ни на какие невзгоды. Даже в военные годы она выходила тиражом в 11 тысяч экземпляров пять раз в неделю, непрерывно сообщая населению сколько хлеба, мин, снарядов, шерстяных носков, вязаных вещей отправлялось на фронт, как люди снимали с себя золотые украшения, отдавали накопленные, а порой и последние деньги, чтобы помочь фронту танками, сапогами, как узбекские семьи сотнями брали в свои дома детей-сирот, делили с ними последнюю лепешку или горсть урюка.

Позже, конечно, тематика стала меняться. Мирное время диктовало свои приоритеты. Сергей Полетаев замечает, что попасть на страницы газеты было честью для всех, это нужно было заслужить. Сейчас, говорит он, времена иные и приход журналистов мало кого радует.

Sputnik Сейчас в редакции "Бухарского вестника" всего пять сотрудников, но они надеются, что издание вновь станет востребованным и в газету придут молодые и талантливые кадры

Не лучшие годы переживает и сама газета: по состоянию на февраль 2020-го ее тираж составляет смешные 1 688 экземпляров, да и выходит всего два номера в неделю – по средам и субботам. Обстоятельства вынуждают сотрудников выполнять функции нескольких специалистов. Светлана Ахмедова, например, помимо обязанностей замредактора, выступает и в качестве корреспондента, и корректора, и ответсекретаря, и даже подчитчика.

"В 2018 году нас объединили с газетой "Бухоронома", издающейся на узбекском языке. У нас одни учредители, и много лет даже был один главный редактор. Произошло сокращение персонала, и сегодня нас осталось всего пять человек. Первоначально, с объединением двух наших расчетных счетов, финансовое положение даже стало улучшаться. Нам повысили зарплаты, которые не поднимались много лет, и материальные вопросы решались за счет высоких тиражей "Бухоронома". Однако сейчас, похоже, мы возвращаемся в прошлое", — не без сожаления констатирует Ахмедова.

По ее мнению, изданию не хватает должного внимания и обратной связи со стороны учредителей.

"За последнюю четверть века я не упомню, чтобы на заседании сессии областного кенгаша обсуждалась какая-то статья из "Бухоронома" или "Бухарского вестника". Мы начинаем просить помощи, когда нужна подписка, а ведь если бы наши учредители провели несколько собраний по тем критическим вопросам, которые мы поднимаем, то газету бы уважали, поднялся бы ее авторитет и принимались бы соответствующие меры. И с уровнем зарплаты, и с молодыми кадрами дела бы наладились", — уверена замредактора.

Впрочем, Светлана Ахмедова верит, что история развивается по спирали, а значит, на газету рано или поздно обратят должное внимание и окажут необходимую поддержку.

А редакция готовится достойно встретить вековой юбилей газеты, продолжая писать летопись региона, оставаясь верной своему делу и читателям.