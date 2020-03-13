В вузе Ташкента запретили любые тактильные коммуникации

ТАШКЕНТ, 13 мар - Sputnik. В Университете журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана запретили любой тактильный контакт между студентами, об этом сообщается на страничке вуза в Facebook.
С сегодняшнего дня приказ ректора Шерзода Кудратходжаева вступил в силу.
"Давайте будем беречь свое здоровье, чаще и тщательнее мыть руки мылом и предостерегаться от всякой вирусной напасти", - говорится в публикации.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более четырех тысяч скончались.
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В Узбекистане на 13 марта не выявлено ни одного случая заражения COVID-19.