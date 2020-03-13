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В вузе Ташкента запретили любые тактильные коммуникации

© CC0 / Pixabay / rawpixel
Общество
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (214)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200313/13664728/V-vuze-Tashkenta-zapretili-lyubye-taktilnye-kommunikatsii.html

С сегодняшнего дня приказ ректора Шерзода Кудратходжаева вступил в силу. Подробности читайте в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 13 мар - Sputnik. В Университете журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана запретили любой тактильный контакт между студентами, об этом сообщается на страничке вуза в Facebook.

В вузе Ташкента запретили любые тактильные коммуникации
Facebook
В вузе Ташкента запретили любые тактильные коммуникации

С сегодняшнего дня приказ ректора Шерзода Кудратходжаева вступил в силу.

"Давайте будем беречь свое здоровье, чаще и тщательнее мыть руки мылом и предостерегаться от всякой вирусной напасти", - говорится в публикации.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более четырех тысяч скончались.

Почему Узбекистан не по зубам коронавирусу, или Что мы знаем о COVID-19 >>

В Узбекистане на 13 марта не выявлено ни одного случая заражения COVID-19.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (214)
Теги:
здоровье, Карантин, студенты, студент, университеты, Университет, коронавирус, Узбекистан, Узбекистан



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