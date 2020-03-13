Баходир Курбанов приедет на учения спецназовцев в Таджикистан

Подразделения спецназа Вооруженных сил Таджикистана и Узбекистана проводят совместные учения недалеко от Душанбе.

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов 14 марта прибудет на военный полигон "Фахрабад" в Таджикистане, где проходят совместные антитеррористические учения спецназовцев двух стран. Об этом сообщает "ИнфоШОС".

Главы военных ведомств Таджикистана и Узбекистана — Шерали Мирзо и Баходир Курбанов — вручат памятные подарки активным участникам учений. Позже министры обсудят перспективы развития отношений между странами в военно-технической сфере.

Напомним, в учениях на полигоне "Фахрабад", расположенном в 30 километрах южнее Душанбе, принимают участие рота спецназа Минобороны Узбекистана и три роты спецназа Вооруженных сил Таджикистана. Они отрабатывают совместные действия по уничтожению условных террористических группировок на стыке границ двух государств.

В учениях задействованы бронетехника, артиллерия, авиация и стрелковое оружие.