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Министр обороны Узбекистана генерал-майор Баходир Курбанов

Баходир Курбанов приедет на учения спецназовцев в Таджикистан

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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2010
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200313/13669395/Bakhodir-Kurbanov-priedet-na-ucheniya-spetsnazovtsev-v-Tadzhikistan.html

Подразделения спецназа Вооруженных сил Таджикистана и Узбекистана проводят совместные учения недалеко от Душанбе.

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов 14 марта прибудет на военный полигон "Фахрабад" в Таджикистане, где проходят совместные антитеррористические учения спецназовцев двух стран. Об этом сообщает "ИнфоШОС".

Главы военных ведомств Таджикистана и Узбекистана — Шерали Мирзо и Баходир Курбанов — вручат памятные подарки активным участникам учений. Позже министры обсудят перспективы развития отношений между странами в военно-технической сфере.

Напомним, в учениях на полигоне "Фахрабад", расположенном в 30 километрах южнее Душанбе, принимают участие рота спецназа Минобороны Узбекистана и три роты спецназа Вооруженных сил Таджикистана. Они отрабатывают совместные действия по уничтожению условных террористических группировок на стыке границ двух государств.

В учениях задействованы бронетехника, артиллерия, авиация и стрелковое оружие.

Теги:
Минобороны Узбекистана, Таджикистан, Узбекистан, военные учения, учения, спецназ, Баходир Курбанов



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