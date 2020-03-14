Для ташкентского метро закупят 10 составов российского производства

Отмечается, что новые поезда потребляют на 35% меньше электроэнергии, также требуют на 40% меньше эксплуатационных расходов.

ТАШКЕНТ, 14 мар - Sputnik. Узбекистан намерен закупить еще десять вагонов поездов для кольцевой линии ташкентского метро, строительство которой, как ожидается, завершится в 2021 году.

Проект соответствующего распоряжения президента опубликован на портале СОВАЗ.

Одним из инициаторов проекта стало АО "Узбекистон темир йуллари".

Приобрести вагоны планируется у российской компании "Метровагонмаш". Общая сумма сделки составит более 27 миллионов евро.

Из них 22 миллиона евро в качестве кредита выделит Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Россия), оставшиеся 5,5 миллиона евро выделит Фонд реконструкции и развития Узбекистана.

Отмечается, что новые поезда серии 81-765/766/767 потребляют на 35% меньше электроэнергии, также сокращают расходы на эксплуатацию на 40%.

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Ранее Узбекистан заключил контракт с "Метровагонмашем" на поставку пяти поездов, каждый из которых состоит из четырех вагонов.

Всего республика планировала закупить 45 российских составов, а это в общей сложности порядка 200 вагонов.