В Намангане инсценировали массовые беспорядки — кадры необычных учений

В учениях приняли участие представители областного управления полиции, прокуратуры, Национальной гвардии, МЧС и других ведомств.

ТАШКЕНТ, 14 мар - Sputnik. В Намангане прошли учения, на которых сотрудники правоохранительных органов отработали тактику пресечения общественных беспорядков.

Об этом сообщает пресс-служба УВД Наманганской области.

Пресс-служба УВД Наманганской области В Намангане прошли учения по предотвращению общественных беспорядков

В учениях были задействованы представители областного управления полиции, прокуратуры, Национальной гвардии, МЧС и других ведомств.

В соответствии со сценарием учений, в 9.30 11 марта на рынке "Дустлик" покупатели и продавцы возмутились тем, что у них нет возможности использовать пластиковые карты из-за постоянны отключений электричества. Недовольство "переросло" в массовые протесты.

На учениях сотрудники правоохранительных органов остановили несанкционированный протест, в котором участвовало почти почти 200 человек.

Отмечается, что данные учения особенно актуальны в период празднования Навруза с широкими народными гуляниями, на которых необходимо обеспечивать безопасность граждан.