В Намангане инсценировали массовые беспорядки — кадры необычных учений

ТАШКЕНТ, 14 мар - Sputnik. В Намангане прошли учения, на которых сотрудники правоохранительных органов отработали тактику пресечения общественных беспорядков.
Об этом сообщает пресс-служба УВД Наманганской области.
В учениях были задействованы представители областного управления полиции, прокуратуры, Национальной гвардии, МЧС и других ведомств.
В соответствии со сценарием учений, в 9.30 11 марта на рынке "Дустлик" покупатели и продавцы возмутились тем, что у них нет возможности использовать пластиковые карты из-за постоянны отключений электричества. Недовольство "переросло" в массовые протесты.
- В Намангане прошли учения по предотвращению общественных беспорядков
- В Намангане прошли учения по предотвращению общественных беспорядков
- В Намангане прошли учения по предотвращению общественных беспорядков
- В Намангане прошли учения по предотвращению общественных беспорядков
На учениях сотрудники правоохранительных органов остановили несанкционированный протест, в котором участвовало почти почти 200 человек.
Отмечается, что данные учения особенно актуальны в период празднования Навруза с широкими народными гуляниями, на которых необходимо обеспечивать безопасность граждан.